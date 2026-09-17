پخش زنده
امروز: -
هفته نخست رقابتهای لیگ یک فوتبال ایران با برگزاری چهار دیدار به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته نخست لیگ آزادگان با برگزاری ۸ بازی به پایان رسید.
نتایج بازیهای هفته نخست لیگ یک به این شرح است:
چهارشنبه ۲۵ شهریور :
بعثت کرمانشاه صفر - صفر نفت و گاز گچساران
آریو اسلامشهر صفر - ۳ نفت مسجدسلیمان
سایپا ۲ - صفر کاراگستر شبستر
مس رفسنجان صفر - صفر هوادار
سه شنبه ۲۴ شهریور :
فرد البرز ۱ - ۱ مس کرمان
پارس جنوبی جم صفر - صفر جزیره قشم
فولاد «ب» صفر - ۱ نیروی زمینی
پالایش نفت بندرعباس ۱ - ۱ شاهین بندر عامری