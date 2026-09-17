هفته نخست لیگ یک فوتبال، پیروزی سایپا و نفت مسجد سلیمان

هفته نخست لیگ یک فوتبال، پیروزی سایپا و نفت مسجد سلیمان



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته نخست لیگ آزادگان با برگزاری ۸ بازی به پایان رسید.



نتایج بازی‌های هفته نخست لیگ یک به این شرح است:

چهارشنبه ۲۵ شهریور :

بعثت کرمانشاه صفر - صفر نفت و گاز گچساران

آریو اسلامشهر صفر - ۳ نفت مسجدسلیمان

سایپا ۲ - صفر کاراگستر شبستر

مس رفسنجان صفر - صفر هوادار





سه شنبه ۲۴ شهریور :

فرد البرز ۱ - ۱ مس کرمان

پارس جنوبی جم صفر - صفر جزیره قشم

فولاد «ب» صفر - ۱ نیروی زمینی

پالایش نفت بندرعباس ۱ - ۱ شاهین بندر عامری