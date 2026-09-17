تیم ملی بسکتبال کشورمان در مرحله نیمه‌نهایی بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، فردا به مصاف کره‌جنوبی خواهد رفت.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم ملی بسکتبال مردان ایران از ساعت ۱۰:۳۰ صبح جمعه ۲۷ شهریور در سالن بین‌المللی آیچی مقابل کره‌جنوبی قرار می‌گیرد.

ملی‌پوشان ایران پس از کسب دو پیروزی مقابل چین‌تایپه و اردن و یک شکست مقابل قطر در مرحله گروهی، به عنوان صدرنشین گروه خود راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شدند و در این مرحله با نتیجه ۷۹ بر ۷۴ بحرین را شکست دادند و به جمع چهار تیم برتر رقابت‌ها رسیدند.

کره‌جنوبی نیز پس از صدرنشینی در مرحله گروهی، در مرحله یک‌چهارم نهایی مقابل اردن به پیروزی رسید و راهی نیمه‌نهایی شد.

ایران و کره‌جنوبی در چهار دوره از پنج دوره اخیر بازی‌های آسیایی مقابل یکدیگر قرار گرفته‌اند که در این دیدارها، تیم ملی ایران سه پیروزی و کره‌جنوبی یک پیروزی به دست آورده است.

در دیگر دیدار مرحله نیمه‌نهایی، تیم‌های چین و ژاپن مقابل یکدیگر قرار خواهند گرفت. دیدار‌های رده‌بندی و نهایی بسکتبال بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ نیز یکشنبه ۲۹ شهریور برگزار خواهد شد.