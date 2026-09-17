به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی جدید «ابریشم سرخ» به کارگردانی «آندری ولگین»، ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه یک پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی میلوش بیکوویچ، النا پودکامینسکایا و گلب کالیوزنی آمده است: در سال ۱۹۲۷ و پس از نبرد داخلی در چین، گروهی از پیک‌های چینی مأمور می‌شوند اسناد فوق‌محرمانه‌ای را با قطار ترانس سیبری به مسکو برسانند، اما جاسوسان خارجی نیز برای سرقت همان اسناد وارد قطار شده‌اند. با شروع قتل‌ها، نیکلای گارین، مأمور اطلاعاتی سابق روسیه، همراه یک سرباز جوان ارتش تلاش می‌کند پیک‌ها را زنده نگه دارد و جاسوسان پنهان‌شده میان مسافران را شناسایی کند. در طول مسیر مشخص می‌شود افراد مختلفی با هویت جعلی در قطار حضور دارند و حتی کسانی که متحد به نظر می‌رسند قابل اعتماد نیستند. درگیری برای تصاحب اسناد به نبردی خونین تبدیل می‌شود و ...

فیلم سینمایی جدید «او را برایم بیاور» به کارگردانی «لوک اسپارک»، ساعت ۱۵:۰۰ از شبکه سه پخش خواهد شد.

داستان این فیلم با بازی بری پپر، جیمی کاستا و سم نیل؛ درباره راننده‌ای میانسال است که نه تنها در طول فیلم، بلکه در تیتراژ نیز اسم ندارد و او را با عنوان راننده می‌شناسیم. راننده یک تماس تلفنی از طرف صاحب کار خود که زنی خلافکار به نام ورونیکاست دریافت می‌کند. او باید شبانه جیک را نزد ورونیکا ببرد. به تازگی راننده در تیمی سه نفره به همراهی جیک جوان و تبهکاری به نام لئون، به بنگاه پرداخت وام شخصی به نام مک کارتی دستبرد زده‌اند. این دستبرد به سفارش ورونیکا انجام شده و البته با رفتار خشونت آمیز لئون و ضرب و شتم مک کارتی توسط او همراه بوده است. راننده که در ابتدا هیچ شناختی از جیک نداشته و اصلاً دلیل این مأموریت را نمی‌داند، رفته رفته و در طول سفر کوتاه چند ساعته اش با جیک آشنا می‌شود. او جیک را از مقابل منزل همسر جوانش و پیش روی دختر خردسالش سوار اتومبیل قدیمی کلاسیک خود کرده و در طول سفر با هم گپ می‌زنند؛ در پمپ بنزین با دو جوان بزه کار درگیر می‌شوند؛ با حسن خلق و درایت جیک از ایست بازرسی افسر پلیسی به نام مورالز عبور می‌کنند و نهایتاً تحت تعقیب دو موتورسوار قرار می‌گیرند که ...

فیلم سینمایی «سنت اکس» به کارگردانی «پابلو آگوئرو»، ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار پخش می‌شود.

داستان فیلم با بازی لوئیس گارل، دایان کروگر و وینسنت کسل؛ مقطعی از زندگی آنتوان دوسنت اگزوپری، خلبان و نویسنده فرانسوی را روایت می‌کند. داستانی مربوط به دهه ۱۹۳۰، زمانی که سنت اکس و دوستش هانری گیومه، هوانوردان پیشگامی بودند که وظیفه ارسال نامه‌ها به صورت هوایی و در مناطق صعب العبور را برعهده داشتند. در یکی از این سفر‌ها گیومه به طرز عجیبی ناپدید می‌شود و آنتوان عزم خود را جزم می‌کند تا او را پیدا کند. سفر او برای یافتن دوستش با عناصری خیالی و فراواقعی همراه می‌شود. مثلا با پسری که نام شازده کوچولو دارد برخورد می‌کند و از او یاد می‌گیرد چگونه از تخیلش برای حل مشکلات بهره بگیرد و ...

فیلم سینمایی «ماجرای رسیدن به ستارگان» به کارگردانی «اقبال الفجری»، ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی عایشه نوره، دیتائوریحان و خانادیتیا پوتری خواهیم دید: عقیله ۹ ساله دختری است که به شدت شیفته علم نجوم است، اما علاقه‌ای به یادگیری قرآن ندارد. عقیله پدربزرگی دارد که به عنوان ستاره شناس در مرکز رصد بوشا کار می‌کند. عقیله قصد دارد کار‌های مدرسه را که مرتبط با نجوم است بسازد. پدربزرگش به او اجازه استفاده از دوربین دوچشمی در رصدخانه بوشا را برای تکمیل کار می‌دهد، اما با یک شرط: او باید بتواند قرآن بخواند. عقیله به او قول می‌دهد، اما ...

فیلم سینمایی «نیرو‌های برتر» به کارگردانی «اکسید، چون پانگ و چی لونگ لاو»، ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی اندی لاو، چوشیائو کو و زیفنگ ژانگ خواهیم دید: گائو هاوجون، مأمور سابق نیرو‌های ویژه است که سال‌ها پیش در یک سانحه رانندگی باعث نابینایی دخترش شد و خانواده‌اش از هم پاشید. او حالا به‌عنوان مأمور امنیتی برای شرکت هواپیمایی هَنگ‌یو کار می‌کند و در نخستین پرواز این شرکت به‌طور غیرمنتظره با همسر و دخترش روبه‌رو می‌شود. درست در همین پرواز، گروهی از خراب کار‌ها به فرماندهی مایکی، هواپیما را با بیش از ۸۰۰ مسافر تسخیر می‌کنند. گائو که هنوز درگیر عذاب وجدان گذشته است، مجبور می‌شود بار دیگر به مهارت‌های نظامی‌اش تکیه کند. دختر نابینایش با شجاعت و توانایی‌های خاص خود پدرش را یاری می‌دهد، اما ...

فیلم سینمایی «دردسر سازان» به کارگردانی «داگ لیمان»، ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

داستان فیلم با بازی مت دیمون، کیسی افلک، مایکل استولبارگ، پال والتر هاوزر، ران پرلمن، هانگ چائو و وینگ ریمز؛ در بوستون اتفاق می‌افتد، جایی که شهردار فاسد شهر، دوباره قصد دارد برای شهرداری نامزد شود. شهردار همه پول‌های کمپین خود را در گاوصندوق دفتر کارش نگه داری می‌کند. دو سارق که به ناخواسته به این داستان کشیده شده‌اند تصمیم می‌گیرند، قصد می‌کنند از کمپین انتخاباتی شهردار دزدی کنند. اما زمانی که طبق نقشه به کمپین انتخاباتی شهردار می‌رسند متوجه می‌شوند، پول‌ها از قبل جا به شده است. در این بین یکی از افراد شهردار کشته می‌شود و ...

«بید مجنون» به کارگردانی «مجید مجیدی»، دیگر فیلمی است که ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این فیلم سینمایی درباره مردی است که پس از سال‌ها، طی عمل جراحی که در خارج از کشور انجام می‌گیرد، بینایی خود را باز می‌یابد؛ و در ادامه با مشکلاتی در زندگی مواجه می‌شود. نابینایی که از ۸ سالگی بینایی خود را از دست داده‌است امیدی می‌یابد برای دیدن دوباره رنگ‌ها و خطوط زندگی عادی. وی با خدای خویش عهد می‌بندد که در صورت توان مجدد برای بینایی در راه خداوند زندگی کند، اما ...

پرویز پرستویی، رویا تیموریان و لیلا اوتادی در فیلم سینمایی «بید مجنون» نقش‌آفرینی کرده‌اند.

فیلم سینمایی جدید «اولترامن جدید» به کارگردانی «شینجی هیگوچی»، ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی تاکومی سایتوه، ماسامی ناساگاوا، هیدتوشی نیشیجیما، آکاری هایامی و کیساکو شیمادا خواهیم دید: پس از مرگ تصادفی یک انسان هنگام نبرد، اولترامن خودش را به شکل او در می‌آورد و به گروه مبارزه با گونه‌های اس کلاس می‌پیوندد تا از زمین در برابر خطرات دیگر محافظت کند، اما ...

پویانمایی سینمایی «چگونه اژد‌های خود را آموزش دهید ۲» به کارگردانی «دان دیبلیوز»، ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک پخش می شود.

داستان این پویانمایی در جزیره برک اتفاق می‌افتد؛ جایی که انسان‌ها و اژدها‌ها حالا در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند. هیکاپ و توثلس رابطه‌ای بسیار نزدیک دارند و هیکاپ بیشتر وقتش را صرف کشف سرزمین‌های ناشناخته و نقشه‌برداری می‌کند. هیکاپ حالا تقریباً ۲۰ ساله شده و پدرش، استویک، می‌خواهد او روزی رهبر برک شود. اما هیکاپ هنوز مطمئن نیست که برای رهبری آماده است و ترجیح می‌دهد دنیا را کشف کند. هیکاپ و آسترید در یکی از سفرهایشان با نشانه‌هایی از یک گروه مرموز روبه‌رو می‌شوند که اژدها‌ها را می‌گیرد. آنها در نهایت به یک غار یخی عظیم می‌رسند؛ جایی که صد‌ها اژد‌ها در آن زندگی می‌کنند. در آنجا با فردی مرموز روبه‌رو می‌شوند که توانایی خارق‌العاده‌ای در کنترل و ارتباط با اژدها‌ها دارد. هیکاپ خیلی زود متوجه می‌شود که این شخص والکا، مادر خودش است؛ زنی که تصور می‌کرد سال‌ها پیش مرده است والکا توضیح می‌دهد که وقتی هیکاپ نوزاد بود، اژدها‌ها او را ربودند. استویک تلاش کرده بود او را نجات دهد، اما والکا در جریان این اتفاق گم شده و ...

فیلم تلویزیونی «بید و باد» به کارگردانی «محمدعلی طالبی»، ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه امید پخش می شود.

در این فیلم خواهیم دید: کوچکبو پسرک فقیری است که در روستایی در مناطق شمالی کشور زندگی می‌کند، وقتی در طی یک ماجراجویی به همراه شاگردان دیگر شیشۀ کلاس شکسته می‌شود، معلم او را به‌عنوان مقصر می‌بیند و به او می‌گوید که باید شیشۀ کلاس را هر چه سریع‌تر بیندازد؛ دو هفته می‌گذرد و مهلتی که معلم به کوچکبو داده به پایان می‌رسد، او از کلاس اخراج شده و معلم به او می‌گوید که باید تا روز بعد، اول وقت، شیشه را بیندازد وگرنه از مدرسه اخراج می‌شود، کوچکبو با همکاری دوست جدیدش که دانش‌آموز تازه وارد است برای به دست آوردن پولِ شیشه راهی می‌شوند، اما ...

هادی علیپور، امیر جانفدا، مجید علیپور و بهمن حسینی در فیلم سینمایی «بید و باد» بازی کرده‌اند.

پویانمایی «دایناسور خوب» به کارگردانی «پیتر سان»، ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه فراتر (۴ k) پخش می شود.

در این پویانمایی خواهید دید: آرلو دایناسور کوچکی است که به همراه خانواده‌اش در دشتی زندگی می‌کند. او با خواهر و برادرش فرق می‌کند و به اندازه‌ی آنها شجاع و قوی نیست. او با دیدن هر موجود کوچکی جیغ می‌زند و از مسئولیت‌ها فرار می‌کند. پدرش سعی دارد ترس او را از بین ببرد، اما موفق نمی‌شود. سیل موجب مرگ پدر آرلو می‌گردد و خانواده سوگ بدی را تجربه می‌کند. روزی حادثه‌ای باعث می‌شود آرلو گم بشود و از خانواده دور بیفتد. او که همیشه سرشار از ترس و وحشت بود حالا می‌بایست با خطرات پیش رو بجنگد تا بتواند به خانه برگردد. در این مسیر، او با پسربچه‌ای که انسان است و در جنگل زندگی می‌کند آشنا می‌شود. پسربچه که اسپات نام دارد، بسیار جسور و بی‌پرواست و آرلو در کنار او کم‌کم ترس خود را کنار می‌گذارد. پی از فراز و نشیب‌های بسیار، آرلو به خانه برمی‌گردد، اما ...