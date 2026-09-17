نشریه آمریکایی «وار زون» به بهانه انهدام و سرنگونی یک فروند جنگنده اف ۱۵ ارتش سعودی، به تمجید از قدرت پدافندی نیرو‌های یمنی پرداخت و نوشت: پدافند هوایی نیرو‌های یمنی تهدیدی واقعی و مرگبار برای جنگنده‌های پیشرفته هستند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، پایگاه تخصصی نظامی آمریکایی «وار زون» در گزارشی با اشاره به سرنگونی یک جنگنده اف-۱۵ سعودی بر فراز استان مأرب، تأکید کرد که پدافند هوایی نیرو‌های یمنی همچنان توان ایجاد تهدیدی واقعی و مرگبار برای جنگنده‌های پیشرفته را دارد.

این رسانه آمریکایی نوشته است که نیرو‌های یمنی با انتشار تصاویری از لاشه یک جنگنده، اعلام کرده‌اند یک فروند اف-۱۵ نیروی هوایی عربستان را در استان مأرب سرنگون کرده‌اند. «وار زون» با بررسی تصاویر منتشرشده، احتمال داده است جنگنده منهدم‌شده یک فروند اف-۱۵ سعودی با شماره بدنه ۵۵۳۹ بوده باشد.

«وار زون» در ادامه تأکید کرد که این حادثه بار دیگر توانمندی پدافند هوایی نیرو‌های یمنی را برجسته می‌کند؛ پدافندی که به نوشته این رسانه، برخلاف ظاهر غیرمتعارف و پراکنده خود، در سال‌های اخیر توانسته است برای هواپیما‌های سرنشین‌دار و بدون سرنشین تهدید ایجاد کند.

این رسانه آمریکایی نوشته است شبکه پدافند هوایی یمن از مجموعه‌ای از سامانه‌های متحرک، موشک‌های زمین‌به‌هوا، موشک‌های هوا‌به‌هوای تغییرکاربری‌یافته و سامانه‌های دارای فناوری ایرانی تشکیل شده است. همچنین استفاده از حسگر‌های فروسرخ غیرفعال برای شناسایی و رهگیری اهداف، یکی از ویژگی‌هایی است که مقابله با این شبکه را دشوار می‌کند.

بر اساس این گزارش، حسگر‌های غیرفعال برخلاف رادار‌های متعارف، الزاماً هشدار الکترونیکی مشخصی برای هواپیمای هدف ایجاد نمی‌کنند و همین مسئله می‌تواند حتی برای جنگنده‌های پیشرفته نیز مشکل‌ساز شود. این رسانه مدعی شد که شبکه پدافند هوایی ارتش و انصارالله یمن شامل سامانه‌های متحرک موشک‌های زمین‌به‌هوا، موشک‌های هوا‌به‌هوای فروسرخ آر-۷۳ و آر-۲۷ که تغییرکاربری داده شده‌اند و همچنین سامانه‌های با منشأ ایرانی مانند صقر ۳۵۸ است.

وار زون همچنین نوشته است که خطر ناشی از پدافند هوایی یمن احتمالاً یکی از عوامل اصلی تصمیم عربستان برای استفاده از موشک بالستیک کوتاه‌برد چینی در درگیری‌های اخیر بوده است.

این رسانه پیش‌تر نیز درباره کشف بقایای یک موشک بالستیک چینی از نوع «دی‌اف-۱۵ آ» در استان مأرب گزارش داده و نوشته بود که استفاده احتمالی عربستان از چنین موشکی می‌تواند نشان‌دهنده گسترش گزینه‌های ریاض برای حمله به اهداف زمینی بدون به خطر انداختن هواپیما‌ها و خدمه پروازی باشد.