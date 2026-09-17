مفتی اعظم لیبی گفت: دولت آمریکا سعی می‌کند مردم خود را متقاعد کند که تنگه هرمز تحت کنترل آنهاست، اما در واقع در مخمصه این تنگه گیر افتاده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، مفتی اعظم لیبی در ویدئویی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، با بیان اینکه کنترل انصارالله بر تنگه باب المندب، گرفتاری آمریکا را تشدید می‌کند، افزود: «می‌خواهم به مسلمانان هشدار دهم که جنگی که در یمن به رهبری عربستان با هواپیما و موشک علیه مقاومت در یمن و علیه انصارالله در جریان است، جنگی است که عربستان به نمایندگی از آمریکایی‌ها انجام می دهد.»

«صادق الغریانی» افزود: آمریکا خود را در باتلاق تنگه هرمز گرفتار یافته است، در حالیکه سعی می‌کند مردم خود را متقاعد کند که این تنگه تحت کنترل آنهاست، در واقع آنها در مخمصه تنگه هرمز گیر افتاده‌اند.

مفتی اعظم لیبی اظهار داشت: کنترل انصارالله بر تنگه باب المندب، گرفتاری آمریکا را تشدید می‌کند، زیرا تمام پیروزی‌هایی که ادعا می‌کند، توهمی بیش نیست.