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منابع عراقی بامداد پنجشنبه از حملات پهپادی و وقوع انفجار در منطقه کردستان عراق خبر دادند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، شبکه الغدیر از شنیده شدن صدای انفجاری بزرگ در شمال عراق خبر داد و افزود: انفجار مهیبی، استان اربیل در اقلیم کردستان عراق را به لرزه در آورد.
در این زمینه خبرگزاری رویترز به نقل از منابع امنیتی در اقلیم کردستان عراق که نام آنها را فاش نکرد، افزود: یک حمله پهپادی، اردوگاه متعلق به یک گروه کُرد مخالف ایران را در شمال غربی سلیمانیه در شمال عراق هدف قرار داد.
رسانه عراقی «صابریننیوز» هم نوشت صدای انفجار در منطقه کردستان عراق ناشی از هدف قرار گرفتن مخفیگاه تروریستهای جداییطلب در منطقه «ههلشو» در شهرستان «پشدار» است.
تاکنون از میزان خسارت و تلفات احتمالی این حملات خبری منتشر نشده است.