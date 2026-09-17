وزیر امور خارجه پس از سفر به چین، در پیامی این سفر را موفق ارزیابی و تاکید کرد، ایران برای شراکت راهبردی با چین اهمیت و ارزش ویژه‌ای قائل است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه بامداد پنجشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۵ پس از سفر به چین در پیامی در شبکه ایکس نوشت:

" رایزنی‌های موفقی را در چین با شرکای خود انجام دادم. ایران برای شراکت راهبردی که طی سال‌ها با چین ایجاد و تقویت کرده‌ایم، اهمیت و ارزش ویژه‌ای قائل است.

تصمیم‌هایی که امروز اتخاذ می‌شوند، بر توازن راهبردی آینده در منطقه تأثیرگذار خواهند بود و تاثیرات بیشمار و گسترده‌ای در پی خواهند داشت.

چهار اصل صلح که رئیس‌جمهور شی جین‌پینگ مطرح کرده است، اهمیت کلیدی دارند. "