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وزیر امور خارجه پس از سفر به چین، در پیامی این سفر را موفق ارزیابی و تاکید کرد، ایران برای شراکت راهبردی با چین اهمیت و ارزش ویژهای قائل است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه بامداد پنجشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۵ پس از سفر به چین در پیامی در شبکه ایکس نوشت:
" رایزنیهای موفقی را در چین با شرکای خود انجام دادم. ایران برای شراکت راهبردی که طی سالها با چین ایجاد و تقویت کردهایم، اهمیت و ارزش ویژهای قائل است.
تصمیمهایی که امروز اتخاذ میشوند، بر توازن راهبردی آینده در منطقه تأثیرگذار خواهند بود و تاثیرات بیشمار و گستردهای در پی خواهند داشت.
چهار اصل صلح که رئیسجمهور شی جینپینگ مطرح کرده است، اهمیت کلیدی دارند. "