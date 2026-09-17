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شب ۲۰۰ در شیراز؛ اجتماع شبانه مردم در خیابان‌ها

در شب ۲۰۰، تجمع‌های شبانه در بخش‌هایی از شهر شیراز شکل گرفت و شماری از شهروندان با حضور در خیابان‌ها، این رویداد را رقم زدند.
عکاس :فریبا فضلی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ - ۰۳:۵۵
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برچسب ها: اجتماع ، شبانه ، میدان ، اقتدار
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