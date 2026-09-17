مجلس نمایندگان آمریکا چهارشنبه شب به وقت محلی لایحه تحریم‌های گسترده علیه روسیه را تصویب و آن را برای دونالد ترامپ ارسال کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، مجلس نمایندگان روز چهارشنبه بسته تحریم‌های جدید و گسترده‌ای را با هدف افزایش فشار بر روسیه به دلیل جنگ این کشور در اوکراین تصویب کرد و این لایحه را برای امضا به دونالد ترامپ، رئیس جمهور فرستاد.

مجلس نمایندگان که تحت کنترل جمهوری‌خواهان است، این اقدام را با ۲۶۲ رأی موافق در برابر ۱۵۹ رأی مخالف تصویب کرد و بزرگترین لایحه قانونی ایالات متحده علیه مسکو از زمان بازگشت ترامپ به کاخ سفید را رقم زد.

این قانون ۶۱ صفحه‌ای ماه گذشته در سنای آمریکا با ۸۶ رای موافق در برابر ۱۱ رای مخالف تصویب شده بود.

این لایحه به دولت آمریکا ابزار‌های بیشتری برای اعمال محدودیت‌های اقتصادی و تجاری علیه روسیه، به عنوان بخشی از سیاست واشنگتن برای تشدید تحریم‌های مرتبط با جنگ اوکراین می‌دهد.

به گزارش ان بی سی نیوز، به درخواست ترامپ، این بسته همچنین اختیارات مربوط به تحریم‌هایی را که با هدف کاهش منابع مالی بخش‌های تسلیحاتی و انرژی ایران اعمال می‌شوند، تمدید می‌کند.

این لایحه، قانون تحریم‌های ایران در سال ۱۹۹۶ را تمدید کرده و اقدامات تحریمی دیگری علیه روسیه و ایران در نظر می‌گیرد.