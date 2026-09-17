به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه فاکس نیوز خبر داد که این حمله با استفاده از چهار پهپاد ایرانی و حداقل یک موشک انجام شده که منجر به اصابت مستقیم به کشتی و ایجاد خسارت در منطقه‌ای نزدیک به تنگه هرمز شده است.

این شبکه آمریکایی به نقل از دو منبع گزارش داد که این حادثه «در نزدیکی تنگه هرمز» روی داده است.

این شبکه افزود که یکی از پرتابه‌ها به کشتی برخورد کرده و منجر به جراحات جزئی، از جمله موارد استنشاق دود شده است و مجروحان در حال حاضر در یکی از کشور‌های خلیج فارس تحت درمانند.

منابع فاکس نیوز اعلام کردند که تعدادی «پرسنل آمریکایی» در کشتی حضور داشته‌اند.

این در حالی است که ۱۸ شهریور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد که دو فروند شناور آمریکایی، هشت نفتکش و ۱۰ فروند کشتی متخلف با قصد عبور از منطقه ممنوعه و ناایمن تنگه هرمز، مورد هدف قرار گرفتند.

در این اطلاعیه آمده بود: نیروی دریایی قهرمان سپاه در پاسخ به تجاوز و شرارت ارتش تروریست آمریکا در حمله به پنح نفتکش ایرانی در خلیج همیشه فارس، تعداد دو فروند شناور آمریکایی و تعداد هشت نفتکش را در این منطقه مورد هدف قرار داد و خسارت‌های زیادی به آنها وارد کرد.

همچنین تعداد ۱۰ فروند کشتی متخلف که با تحریک و حمایت ارتش تروریستی متجاوز آمریکا قصد عبور از منطقه ممنوعه و ناایمن تنگه هرمز را داشتند، مورد هدف قرار گرفتند.