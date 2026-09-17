به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، گرگوری میکس (Gregory Meeks)، نماینده دموکرات ایالت نیویورک و ارشدترین عضو دموکرات کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفت: با قرارداد پیشنهادی فروش بمب به اسرائیل به ارزش ۲.۸ میلیارد دلار موافقت نخواهم کرد.

او افزود: این قرارداد شامل ۴۰ هزار بمب است که وزن هر یک از آنها هزار پوند خواهد بود.

این نماینده دموکرات تأکید کرد: قرارداد پیشنهادی بمب، نگرانی‌هایی درباره استفاده از این تسلیحات در مناطق پرجمعیت نوار غزه و لبنان ایجاد می‌کند.