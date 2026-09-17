الیور استون فیلم ساز سرشناس آمریکایی و برنده جایزه اسکار، از تداوم جنگ افروزی دولت آمریکا انتقاد کرد و درباره خطر وقوع درگیری‌های بزرگ‌تر هشدار داد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، الیور استون در «کازا دل چینما» (خانه سینما) در رم و در حاشیه اکران فیلم سال ۱۹۸۹ خود با عنوان «متولد چهارم ژوئیه» به تحلیل جنگ ویتنام و جنگ‌های بعدی آمریکا پرداخت.

استون گفت: آمریکا تشنه جنگ است و این رویکرد نوعی نیاز برای این کشور است. به گمانم این غم‌انگیزترین امری است که تا به حال دیده‌ام. بخش زیادی از این ماجرا پوچ و بی‌معنی است و کشور ما از آن آسیب عمیقی دیده است.

استون که خود از کهنه‌سربازان جنگ ویتنام است و آثاری همچون «جوخه» (Platoon)، «جی‌اف‌کی» (JFK) و «متولد چهارم ژوئیه» را در کارنامه دارد، اظهار داشت که درس‌های حاصل از جنگ‌های پیشین آمریکا نادیده گرفته شده‌اند.

استون با بیان اینکه آمریکا از زمان اکران فیلمش در سال ۱۹۸۹ رویکردی «بسیار نظامی‌گرایانه‌تر» را در پیش گرفته است، هشدار داد: امیدوارم مردم فیلم من را به خاطر بسپارند، آن را ببینند و به یاد داشته باشند. در غیر این صورت ما درگیر جنگی حتی بزرگ‌تر و وخیم‌تر خواهیم شد، جنگی که رنج و درد بسیار بیشتری به همراه خواهد داشت.

در همین حال فیلیپس پیسون اوبراین استاد مطالعات راهبردی در دانشگاه سنت اندروز اسکاتلند در مقاله‌ای در نشریه «آتلانتیک» نوشت که دوران سلطه آمریکا بر صحنه جهانی به پایان رسیده است.

مورخ و کارشناس علوم سیاسی آمریکایی در این مقاله که روز چهاشنبه منتشر شد، نوشت: «عصر آمریکایی» که پس از جنگ جهانی دوم آغاز شده بود، ناگزیر به پایان می‌رسد.

او افزود: آنچه حیرت‌انگیز است، سرعت و ناگهانی بودن فرارسیدن این لحظه است.

به گفته اوبراین، قدرت نظامی آمریکا، شبکه جهانی پایگاه‌ها و سیستم‌های لجستیکی و همچنین همکاری‌های نظامی و دیپلماتیک این کشور در سراسر جهان، برای شکست دادن ایران کافی نبودند.

او تأکید کرد: فرسایش توانمندی‌های آمریکا صرفاً ناشی از عملکرد دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا نبوده است. با این حال او استدلال کرد که جنگ با ایران نشان داد که پویایی‌های قدرت جهانی به شکلی گسترده تغییر کرده و قدرت آمریکا تا چه اندازه افول کرده است.

از دیدگاه این مورخ، یکی از دلایل اصلی خودداری واشنگتن از تشدید درگیری نظامی با ایران در فصل تابستان، از دست دادن پایگاه عملیاتی این کشور در بحرین بود. این تأسیسات به عنوان یک مرکز لجستیکی حیاتی عمل می‌کرد و مقر فرماندهی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا را در خود جای داده بود.

اوبراین خاطرنشان کرد که بنا بر گزارش‌ها، مقامات آمریکایی حتی نسبت به بازسازی پایگاه‌های نظامی خود در خلیج فارس که در جریان حملات ایران دچار آسیب‌های گسترده شده‌اند، تردید دارند.

اوبراین تضعیف قدرت آمریکا را دارای «اثری زنجیره‌ای» توصیف کرد که جایگاه وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) را در منطقه آسیا-اقیانوسیه تضعیف کرده است.

او انتقال تجهیزات نظامی به خاورمیانه را اقدامی «از سر استیصال» خواند و گفت این کار نشان داد منابع نظامی آمریکا با وجود وسعت زیاد در مقایسه با اکثر کشور‌های دیگر، نامحدود نیستند.

این کارشناس همچنین اظهار داشت که فرسایش اتحاد‌های دیرینه واشنگتن برای «جایگاه جهانی آمریکا ویرانگر» خواهد بود. سایر کشور‌ها «هم‌اکنون در حال تطبیق خود» با نقاط ضعف تازه آشکار شده آمریکا هستند.

اوبراین پیش‌بینی کرد که روند افول نفوذ جهانی آمریکا ادامه خواهد یافت. او نتیجه‌گیری کرد که جنگ با ایران نشان داد که عصر آمریکایی «به پایان رسیده است.»