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به گفته تحلیلگران آمریکایی، مردم این کشور در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه شاهد جهش قابلتوجه قیمت بنزین و گازوئیل خواهند بود، زیرا تداوم درگیریها در اوکراین و ایران بر عرضه جهانی نفت فشار وارد کرده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، تام کلوزا مشاور ارشد انرژی در شرکت «گلف اویل» (Gulf Oil) هشدار داد که در ۲۴ ساعت آینده، مردم آمریکا شاهد «افزایشهای سرسامآور قیمت بنزین و گازوئیل در پمپبنزینها خواهند بود.»
پاتریک دیهان مدیر بخش تحلیل نفت در تارنمای «گسبادی» (GasBuddy) نیز هشدار مشابهی صادر کرد و در شبکههای اجتماعی نوشت: ما به نقطه عطف جدیدی رسیدهایم. میانگین قیمت گازوئیل در آمریکا به ۶.۳۰۱ دلار در هر گالن رسیده و قیمت بنزین نیز تا ۴.۳۵۵ دلار در هر گالن بالا رفته است.
او ادامه داد: انتظار دارم قیمت هر دو نوع سوخت در ۴۸ ساعت آینده جهش قابلتوجهی داشته باشد. قیمت گازوئیل ممکن است ظرف چند روز به ۶.۶۰ دلار در هر گالن برسد و از رکورد اوج قیمت سال ۲۰۲۲ (با احتساب تورم) فراتر رود.
جدیدترین دادههای «انجمن خودروی آمریکا» (AAA) نشان میدهد که میانگین کشوری قیمت بنزین در آمریکا در روز چهارشنبه به ۴.۳۷ دلار در هر گالن رسیده است؛ این رقم نسبت به ۴.۳۳ دلار در روز سهشنبه و ۴.۲۲ دلار در هفته قبلتر از آن افزایش داشته است. سال گذشته میانگین کشوری قیمت بنزین در آمریکا ۳.۱۹ دلار در هر گالن بوده که در مقایسه با آن، قیمتها در سال جاری بیش از یک دلار افزایش یافته است.
رانندگان در کالیفرنیا بالاترین قیمت سوخت را در آمریکا پرداخت میکنند که معادل ۶.۰۴ دلار در هر گالن است. در پنج ایالت دیگر از جمله واشنگتن، هاوایی، نوادا، اورگان و آلاسکا میانگین قیمت بالاتر از ۵ دلار در هر گالن است.
افزایش قیمت سوخت که موجب بالا رفتن تورم در آمریکا شده است، چالشی سیاسی برای دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور و جمهوریخواهان پیش از انتخابات میاندورهای ماه نوامبر ایجاد خواهد کرد چرا که هزینههای زندگی همچنان یکی از نگرانیهای اصلی مردم این کشور است.
ترامپ در جریان تبلیغات انتخاباتی ریاستجمهوری ۲۰۲۴ خود وعده داد که قیمتها از جمله هزینههای سوخت را برای مردم آمریکا کاهش دهد. او در سپتامبر همان سال متعهد شد که در صورت انتخاب، قیمت بنزین را به زیر ۲ دلار در هر گالن برساند.