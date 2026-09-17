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مخازن سوخت یک پمپ بنزین در منطقه دوله بکره استان کرکوک در اقلیم کردستان عراق دچار آتش سوزی گسترده شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، آتشسوزی بزرگ در مخازن سوخت یک پمپ بنزین در منطقه دوله بکره واقع در جادهای که شهرستان آلتون کوپری در شمال غربی استان کرکوک را به استان اربیل در اقلیم کردستان عراق متصل میکند، روی داد.
یک منبع در اداره دفاع مدنی کرکوک به خبرگزاری شفق نیوز گفت: در این آتش سوزی که عصر چهارشنبه به وقوع پیوست تیمهای دفاع مدنی بلافاصله پس از دریافت گزارش به محل حادثه شتافتند و عملیات اطفاء حریق و مهار آتش را آغاز کردند.
این منبع افزود که آتشسوزی منجر به خسارت مادی به پمپ بنزین شده، اما هنوز اطلاعاتی در مورد تلفات جانی دریافت نشده است. علت آتشسوزی و ارزیابی میزان خسارت در حال بررسی است.