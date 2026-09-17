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سخنگوی وزارت امور خارجه به مناسبت دویستمین شب حضور حماسی مردم ایران، در پیامی نوشت: درود بر ملت ایران که همچنان خستگیناپذیر و مصمم برای حراست از مجد و عظمت میهن ایستادهاند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه بامداد پنجشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۵ به مناسبت دویستمین شب حضور حماسی مردم در خیابان در پیامی در شبکه ایکس نوشت:
" کیست گردون تا تواند هم نبرد ما شدن؟
زهره شیران فشاند آب در میدان ما
صائب
در اسفند ماه ۱۴۰۴ پرتو نور الهی بر تقدیر این ملت تابید و حضرت حق، مردمان این کهندیار را برای صیانت از کیان ایران در برابر شبیخون اهریمن، مبعوث کرد و دلهای آنان را با نور ایمان به هم گره زد.
۲۰۰ شب از آغاز حماسه تاریخی حضور میگذرد و مردم ایران همچنان خستگیناپذیر و مصمم برای حراست از مجد و عظمت میهن ایستادهاند.
درود بر ملت ایران که مشعلدار مسیر عزت و آزادگی در روزگار غوغا و ذلتاند. "