نمایندگان مغرب، آمریکا و رژیم صهیونیستی در بیانیه‌ای مشترک از توافق رباط و تل‌آویو برای احیای روابط دیپلماتیک و ارتقاء آن به سفیر خبر دادند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، نمایندگان مغرب، آمریکا و رژیم صهیونیستی شامگاه چهارشنبه در بیانیه‌ای مشترک از توافق رباط و تل‌آویو برای احیای روابط دیپلماتیک خبر دادند.

این نشست با حضور «ناصر بوریتا» وزیر امور خارجه مغرب، «مایک والتز» نماینده آمریکا در سازمان ملل و «گیدئون سعر» وزیر خارجه تروریست رژیم جعلی صهیونیستی در نیویورک برگزار شد.

به نوشته رسانه‌های آمریکایی، سه طرف درمورد اقداماتی برای ارتقای روابط دیپلماتیک بین مغرب و رژیم صهیونیستی، و همچنین پیشبرد «توافق‌نامه‌های ابراهیم» توافق کردند.

در این بیانیه مشترک آمده است: «اسرائیل و مغرب توافق کردند که هیأت‌های دیپلماتیک خود را به سفارتخانه‌های کامل ارتقا دهند و سفیر تعیین کنند».

بر این اساس، دو طرف قصد دارند تا پایان سال ۲۰۲۶ توافق‌نامه‌هایی درمورد حمایت از سرمایه‌گذاری و جلوگیری از مالیات مضاعف را نهایی کرده تا تجارت و سرمایه‌گذاری دوجانبه را تشویق کنند.

این بیانیه می‌افزاید که مغرب و رژیم صهیونیستی همچنین توافق کردند که در ماه‌های آینده سفر‌های متقابل سطح بالایی داشته باشند.

پیشتر، رژیم اسرائیل در آگوست ۲۰۲۱ یک دفتر «رابط» در مغرب افتتاح کرد ولی هنوز آن را به سطح سفارت ارتقا نداده است. مغرب نیز در فوریه ۲۰۲۱ دفتر «رابط» خود را در تل‌آویو افتتاح کرد.

اعلام این خبر در زمانی اعلام شد که رژیم صهیونیستی در آستانه برگزاری انتخابات کنست قرار دارد و بسیاری از ناظران این اقدام را تبلیغات در حمایت از «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی و رهبر حزب لیکود که جایگاه خود را در افکار عمومی داخلی و خارجی از دست داده است، ارزیابی می‌کنند.

اقدام مغرب برای ارتقای سطح روابط دیپلماتیک با رژیم صهیونیستی در حالی است که مخالفت‌هایی در داخل این کشور علیه عادی‌سازی روابط با رژیم اسرائیل وجود دارد و تاکنون ده‌ها تظاهرات علیه عادی سازی روابط با تل آویو در شهر‌های مختلف مغرب برگزار شده است.

مردم، احزاب و نخبگان مغرب مغرب، عادی‌سازی روابط با رژیم اسرائیل را به مثابه ارتکاب جنایت در حق فلسطینیان و مردم مغرب و بشریت می‌دانند.

پیشتر ده‌ها روزنامه‌نگار مغرب پس از اعلام تاسیس دفتر یک شبکه تلویزیونی رژیم اسرائیل در کشورشان خواستار بسته‌شدن فوری دفتر این شبکه شدند. آنها افتتاح دفتر این شبکه را پیش از آنکه اقدام تحریک‌آمیز علیه روزنامه‌نگاران طرفدار حقیقت باشد، حرکتی برای تحریک احساسات مردم مغرب دانستند.

گروه‌های فلسطینی نیز عادی‌سازی روابط بین رژیم صهیونیستی و مغرب را «خیانت» به فلسطینیان دانسته‌اند، زیرا حل و فصل مناقشه بین رژیم اسرائیل و فلسطین را منوط به کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس اعلام کرده‌اند.