در حالی که سعودی‌ها با هدف جلب حمایت کشورهای اسلامی و تحریک احساسات مسلمانان مدعی حمله پهپادی یمن به مکه شده بودند، روزنامه‌نگار صهیونیست از ابعاد این سناریوی ساختگی پرده برداشت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، «ادی کوهن»، روزنامه‌نگار و تحلیلگر صهیونیست به نقل از منبع اطلاعاتی غربی فاش کرد که حکومت آل‌سعود یک پهپاد چینی را با هدف جا زدن آن به عنوان پهپاد یمنی در آسمان مکه مکرمه به پرواز درآورده و سپس آن را به قصد جلب محکومیت از سوی کشور‌های اسلامی و اعطای بُعد دینی به جنگ علیه انصارالله یمن ساقط کرده است.

کوهن افزود سعودی‌ها به دنبال کشاندن پای کشور‌های اسلامی به ویژه پاکستان و ترکیه به جنگ علیه یمن هستند به خصوص پس از آنکه آنکارا و اسلام‌آباد پیمان مکه را نقض کرده و ریاض را تنها گذاشتند.

در پی این ادعای کذب سعودی‌ها چندین کشور عربی همسو با ریاض نظیر بحرین، دولت لبنان و مصر در اقدامی هماهنگ، حمله پهپادی به مکه را محکوم کردند.

ادعای عربستان در حمله پهپادی یمن به مکه در حالی مطرح می‌شود که مزدوران وابسته به آل سعود در نتیجه عملیات دولت مستقر در صنعاء ضمن تحمل شکست‌های متوالی و با دادن تلفات و خسارات سنگین از مناطق گسترده‌ای در جنوب و ساحل یمن از جمله تنگه باب المندب اخراج شده‌اند.