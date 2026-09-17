معاون اول رئیس جمهور در صفحه مجازی خود نوشت: به اراده فاخر ملت شریف، ایستاده ادای احترام می‌کنم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد رضا عارف در این پیام، ۲۰۰ شب حضور مردم در تجمع‌های خودجوش را تحسین و از آنان قدردانی کرد.

معاون اول رئیس جمهور نوشت: حضور مردم در جبهه خیابان در دویستمین شب مقاومت تاریخی ایرانیان، تجلی «سرمایه معنوی و اجتماعی» کشور عزیزمان است. این وحدت و انسجام، به یقین، پشتوانه مجاهدان کشور از جبهه علم و سنگر خدمت تا خط مقدم دفاع مقدس است. به اراده فاخر این ملت شریف، ایستاده ادای احترام می‌کنم.