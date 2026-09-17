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روزنامه عبری «یدیعوت أحرونوت» اذعان کرد، اسرائیل محال است بتواند نوار غزه را به طور کامل در کنترل خود بگیرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، این رسانه عبری زبان در گزارشی با اشاره به اینکه ارتش اسرائیل در نوار غزه با تغییرات و چالشهای میدانی بزرگی مواجه است، اذعان کرد که به رغم عملیاتهای نظامی مداوم از حدود سه سال پیش، «تسلط عملیاتی بر نوار غزه تقریباً غیرممکن شده است».
این روزنامه صهیونیستی در گزارش خود نوشت: حماس همچنان توانمندیهای نظامی خود را حفظ کرده و بر بخشهایی از نوار غزه تسلط دارد، در حالی که احساس امنیت در میان ساکنان شهرکهای صهیونیست نشین همجوار با نوار غزه «بسیار شکننده» باقی مانده است.
این گزارش اشاره کرد که عملیاتهای زمینی اسرائیل در نوار غزه، از زمان آغاز عملیات زمینی به کشته شدن ۴۷۲ نظامی منجر شده، بدون اینکه این عملیاتها به نابودی توانمندیهای حماس یا تحمیل تسلط کامل اسرائیل بر نوار غزه بینجامد.
آحارانوت به نقل از اسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونستی هم نوشت: حماس از سلاح خود دست نخواهد کشید و تونلهایش را خودش تخریب نخواهد کرد.
در همین زمینه، این گزارش به تداوم حفظ حضور اداری و امنیتی حماس در بخشهایی از نوار غزه، از جمله ایجاد ایستهای بازرسی و دریافت عوارض از برخی فعالیتهای تجاری اشاره کرده و آن را نشاندهنده تداوم توانایی این جنبش در اعمال نفوذ محلی رغم جنگ دانست.