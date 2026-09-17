به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، بانک مرکزی آمریکا در پایان نشست دوروزه خود با صدور بیانیه‌ای از افزایش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره خبر داد تا دامنه هدف وجوه فدرال به ۳.۷۵ تا ۴.۰۰ درصد برسد.

این نخستین اقدام انقباضی تهاجمی واشنگتن از سال ۲۰۲۳ به شمار می‌رود که با آرای قاطع اعضای کمیته بازار باز به تصویب رسید.

سیاست‌گذاران پولی بانک مرکزی علت اصلی این تصمیم را ماندگاری نرخ تورم فوق هدف دو درصدی و جهش قیمت حامل‌های انرژی به دنبال تشدید تنش‌های اخیر خاورمیانه اعلام کرده‌اند.

این تصمیم که واکنش فوری بازار‌های جهانی طلا و نفت را به دنبال داشت. بورس آمریکا هم پس از افزایش نرخ بهره ریزش سنگینی را تجربه کرد.

۴۹۰ میلیارد دلار از ارزش سهام آمریکا در ۲۵ دقیقه از بین رفت. این اتفاق پس از آن رخ‌داد که فدرال رزرو پس از ۳ سال نرخ بهره را افزایش داد.

بر اساس اعلام انجمن خودروی آمریکا (AAA)، قیمت جهانی نفت نزدیک به بالاترین سطح خود، طی چهار ماه گذشته قرار دارد و میانگین قیمت هر گالن بنزین نیز از ۴.۳۰ دلار فراتر رفته است.

بر اساس داده‌های انجمن خودروی آمریکا (AAA)، میانگین قیمت هر گالن بنزین در آمریکا، اکنون به ۴.۳۶ دلار یعنی بیش از ۱.۳۰ دلار بالاتر از قیمت آن پیش از جنگ رسیده است.

افزایش بهای گازوئیل به قیمت بی‌سابقه، هزینه حمل‌ونقل بسیاری از کالاهای روزمره، از جمله مواد غذایی، پوشاک و مبلمان را در آمریکا افزایش داده است.

اقتصاد آمریکا در روزهای اخیر نشانه‌هایی از فشارهای بیشتر را از جمله فروش گسترده اوراق قرضه که باعث افزایش هزینه استقراض برای دارندگان کارت‌های اعتباری و وام‌های مسکن شده، نشان داده است.

ترامپ که با وعده رشد اقتصادی سر کار آمد، سرانجام مجبور شد به دلیل شوک نفتی ناشی از بسته شدن تنگه هرمز به افزایش نرخ بهره رضایت دهد و رکود در اقتصاد آمریکا را به افزایش تورم در این کشور ترجیح دهد.