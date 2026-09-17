پخش زنده
امروز: -
ارتش رژیم صهیونیستی در پی کمبود بودجه ۲۰ درصد از نیروهای ذخیره فراخوان شده را ترخیص کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، پایگاه خبری عبری زبان کیپا در گزارشی در این باره اعلام کرد: کمبود در بودجه نظامی در حال تأثیرگذاری منفی بر فعالیتهای میدانی است به نحوی که به فرماندهان یک تیپ احتیاط که حدود دو ماه پیش دستورات تشکیل را دریافت کرده بودند، ابلاغ شده است که باید یکپنجم از نظامیان را که عملاً وارد خدمت عملیاتی در شمال شدهاند، ترخیص کنند.
در همین حال، ارتش صهیونی جذب نیرو برای خدمت پیمانی (کادر) را متوقف کرده و آمادگیها برای فصل زمستان در پایگاههای نظامی با تاخیر مواجه شده است.
آنها پیش از این دستورات را دریافت کرده بودند و در بخش شمالی وارد عملیات شده بودند و فقط حدود یک هفته از آغاز خدمتشان میگذشت. اما اکنون، در سایه بحران بودجهای که ساختار نظامی با آن دست و پنجره نرم میکند، به فرماندهان یکی از گردانهای احتیاط ابلاغ شده که باید حدود ۲۰ درصد از نیروها را که عملاً فراخوانده شدهاند، ترخیص کنند.
در ادامه این گزارش تاکید شده است: طبق گفته فرماندهانی که روزنامه «یسرائیل هیوم» از آنها نقل قول کرده، توجیه ارائه شده به آنها ساده بود: ارتش اسرائیل دیگر بودجه کافی برای تامین مالی روزهای خدمت احتیاط ندارد.