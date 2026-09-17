شبکه ۱۴ رژیم صهیونیستی از محکومیت چهار اسرائیلی به اتهام همکاری با سرویس اطلاعاتی ایران و نفوذ به موسسه وایزمن خبر داد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، این رسانه عبری زبان در گزارشی اعلام کرد، دادگاهی در قدس چهار اسرائیلی را که برای آسیب رساندن به یک دانشمند هسته‌ای اسرائیلی وارد موسسه تحقیقاتی وایزمن شده بودند، محاکمه و محکوم کرد.

در ادامه این گزارش آمده است: دادگاه ایالتی قدس چهارشنبه چهار نفر از ساکنان محله بیت صفافا ـ به نام‌های ممدوح هادر، عمری ابو حمیده، محمود هادر و محمد طه ـ را به اتهام ارتکاب جرایم امنیتی خطرناک از سوی سرویس اطلاعاتی ایران محکوم کرد.

کیفرخواست نشان می‌دهد که یک مقام ایرانی با یکی از متهمان اصلی پرونده ارتباط برقرار کرده و در ازای دریافت مبلغی پول، او را مامور تشکیل یک هسته عملیاتی اطلاعاتی و انجام سلسله‌ای از ماموریت‌های امنیتی کرده است.

هدف اصلی، ترور یک دانشمند هسته‌ای و نیز دست‌یابی به اسلحه و نارنجک و دستکاری اسناد برای اثبات وقوع خسارات امنیتی و اموال اسرائیلی بود.

به اعتراف شبکه ۱۴ رژیم صهیونیستی این پرونده به لیست بلند پرونده‌های اخیری افزوده می‌شود که نشان‌دهنده تلاشی نظامند از سوی اطلاعات ایران برای جذب اسرائیلی‌ها از طریق شبکه‌های اجتماعی و پیشنهادات مالی وسوسه‌انگیز است.