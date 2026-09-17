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وبگاه آمریکایی نیو لاینز مگزین نوشت: جنگ علیه ایران به کسب و کارهای عادی در امارات به شدت آسیب زده و با افزایش هزینه تأمین مواد اولیه و مواد غذایی روبهرو کرده است
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، وبگاه نیو لاینز مگزین در گزارشی با اشاره به اینکه ایران سهم مهمی در تابآوری نظام غذایی امارات دارد، نوشت: جایگزینی عرضه گسترده، ارزان و تازه میوه و سبزیجات ایران به امارات آسان نخواهد بود، بهویژه در لحظهای که تأمین مواد غذای امارات با بسته شدن تنگه هرمز تحت فشار است.
در ادامه این گزارش با اشاره به امکان جایگزینی ایران در این بازار، آمده است: اما جایگزینی غیر ممکن نیست. بازار میتواند با کشورهای دیگر جبران شود، اما با قیمتهای بسیار بسیار بالاتر و احتمالاً کیفیت پایینتر.
بنا بر این گزارش، بسیاری از کسبوکارهای عادی در دبی آسیب شدیدی دیدهاند و با قیمتهای بالاتر برای تأمین مواد اولیه روبهرو هستند. رستورانها و صنعت غذا سخت آسیب دیدهاند.
این وبگاه افزود: بر اساس دادههای دولت امارات، قیمت مواد غذایی در ژوئیه 7.81 درصد افزایش یافت و بر اساس شرکت تحقیقات بازار راهبردی، هزینه گردشگری نسبت به سال گذشته نصف شده است.