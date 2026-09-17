رئیس شورای عالی سیاسی یمن، ادعای سعودی را رد کرد و گفت: کسی که پوشش کعبه مشرفه را به «اپستین» جنایتکار هدیه داد، همان کسی است که مکه و مقدسات اسلامی را هدف قرار می‌دهد.

واکنش مقامات صنعا به ادعای سعودی درباره حمله به مکه

واکنش مقامات صنعا به ادعای سعودی درباره حمله به مکه

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، رئیس شورای عالی سیاسی یمن در گفت‌وگویی با خبرگزاری یمن (سبأ) تأکید کرد که ادعا‌های بی‌اساس رژیم سعودی درباره هدف قرار دادن مکه تلاشی ناامیدانه برای تحریک ملت‌هایی است که آگاهی آنها به حدی رسیده که حقیقت این رژیم را می‌دانند؛ نظامی که به کعبه، قرآن کریم و حرمین شریفین و با استفاده از اموال امت اسلامی توهین کرده است.

مهدی المشاط، توضیح داد که مردم یمن از مؤمن‌ترین و وفادارترین مردم نسبت به مقدسات اسلامی هستند و آماده‌اند برای دفاع از خانه خدا فداکاری کنند؛ همان‌گونه که برای حمایت از مسجدالاقصی، سومین حرم شریف، وارد جنگ شدند.

او اشاره کرد که مردم یمن به دلیل حضور در میدان‌ها و ابراز خشم هنگام توهین به مقدسات اسلامی، چه قرآن کریم، چه پیامبر اعظم، چه مکه مکرمه و چه مسجدالاقصی، شناخته شده‌اند.

رئیس جمهور المشاط گفت: «شایسته‌تر بود این رژیم، هنگامی که ترامپ جنایتکار به کعبه توهین کرد و آن را به شکلی نامناسب با قداست آن به تصویر کشید، ملت‌های امت اسلامی را برای اعتراض و واکنش فرا می‌خواند.»

او افزود: «کسی که پوشش کعبه مشرفه را به اپستین جنایتکار هدیه داد، همان کسی است که مکه و مقدسات اسلامی را هدف قرار می‌دهد.»

او همچنین اشاره کرد که این دروغ‌ها دیگر بر ملت‌های عرب و مسلمان پوشیده نیست؛ همان‌طور که پیش از این نیز ادعا‌های مربوط به تهدید کشتیرانی بین‌المللی نتوانست آنان را فریب دهد.

معاون وزیر امور خارجه یمن هم ادعا‌های عربستان در مورد هدف قرار دادن مکه از سوی صنعا را رد کرد و گفت: آنهایی که پرده کعبه را به اپستین هدیه دادند، همان کسانی هستند که اماکن مقدس اسلامی را هدف قرار می‌دهند.

«عبد الواحد أبو راس» افزود: کسانی که پرده کعبه را به اپستین جنایتکار هدیه دادند، حرمین شریفین را به روی فسق و فجور و تفریحات گشودند و به یهودیان صهیونیست اجازه حضور دادند، همان کسانی هستند که بطور واقعی مکه و اماکن مقدس اسلامی را هدف قرار می‌دهند.

معاون وزیر خارجه یمن اظهارداشت: کسانی که روابط پنهان و آشکار با رژیم جنایتکار صهیونیستی دارند، بصورت مستقیم مسجد الاقصی و سایر اماکن مقدس را هدف قرار می‌دهند.

معاون وزیر امور خارجه یمن افزود: مردم یمن هر زمان که مورد توهین قرار می‌گیرند، به تظاهرات گسترده خود در خیابان‌ها برای دفاع از قرآن کریم، پیامبر اکرم (ص)، مکه، مسجد الاقصی و همه اماکن مقدس کشور ادامه می‌دهند.

پیش‌تر «حزام الاسد» عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن در پیامی تاکید کرده بود که ادعای تهدید به هدف قرار دادن مکه مکرمه از یمن، دروغی است که پیشتر مصرف و نخ نما شده است.

الاسد در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: دیگر کسی این دروغ‌ها را باور نمی‌کند و تقدس‌نمایی مانع حملات ما نخواهد شد. این عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن تاکید کرد: اگر مرد هستید مانند مرد بجنگید.

محمد الفرح عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن نیز در اظهاراتی گفته بود که عربستان در یک تنگنای واقعی قرار گرفته است و تداوم تجاوز و درخواست کمک از دیگران سودی به حال این کشور ندارد.

الفرح افزود: ادعای وجود خطر هدف قرار گرفتن مکه مکرمه از یمن دروغ محض است.

او گفت: ما بیش از کسانی که پرده کعبه را به جفری اپستین (میلیاردر بدنام آمریکایی) هدیه کردند، نگران مقدسات اسلامی هستیم.

در اظهاراتی مشابه، محمد البخیتی، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن نیز در واکنش به تبلیغات اخیر رسانه‌های وابسته به ریاض، اظهار داشت: اتهام حمله یمن به مکه، یک دروغ بزرگ است که رژیم سعودی برای سرپوش گذاشتن بر شکست‌های پی‌درپی نظامی‌اش طراحی کرده است.

البخیتی با اشاره به جایگاه مکه، مدینه و قدس در منظومه فکری مقاومت، تصریح کرد: ملت و دولت یمن خود را پیشگام در دفاع از مقدسات اسلامی می‌دانند. منطقی نیست جریانی که در میدان‌های نبرد برای آزادسازی قبله اول مسلمین از چنگال صهیونیست‌ها می‌جنگد، به حریم قبله دوم تعرض کند.