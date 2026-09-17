سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت که پدافند هوایی این کشور بعد از ظهر روز چهارشنبه، ۲ گروه جنگنده اف-۱۵ عربستان را بر فراز المخا در استان تعز رهگیری و مجبور به ترک منطقه کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سرتیپ «یحیی سریع» در پیامی در فضای مجازی نوشت: پدافند هوایی یمن در ساعت ۱۸ و ۴۰ دقیقه بعد از ظهر ۲ گروه جنگنده اف-۱۵ عربستان را بر فراز المخا در استان تعز رهگیری کرد.

او افزود که که این دو گروه جنگنده سعودی از پایگاه هوایی خمیس مشیط برخاسته بودند.

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن تاکید کرد که پدافند هوایی این کشور با موفقیت این جنگنده‌ها را با چندین موشک زمین به هوا ساخت داخل رهگیری و آنها قبل از انجام هرگونه اقدام خصمانه، فورا" مجبور به ترک منطقه کرد.

پیشتر، پدافند هوایی یمن موفق شده بود یک جنگنده اف-۱۵ سعودی بر فراز استان مارب را با یک موشک زمین به هوا ساخت داخل سرنگون کند. رسانه‌های یمن تصاویری از برخورد مستقیم موشک یمنی به جنگنده سعودی و همچنین لاشه آن منتشر کردند.

ارتش یمن همچنین از سرنگونی یک پهپاد جدید سعودی خبر داد واعلام کرد: یک پهپاد RQ-۲۰ سعودی را در منطقه حَرَض در استان حَجّه، نزدیک مرز عربستان، سرنگون کرده‌اند.

نیرو‌های مسلح همچنین روز چهارشنبه اعلام کردند که ۲ عملیات نظامی انجام داده‌اند که در اولین آن، شرکت آرامکو در ینبُع با ده‌ها موشک بالستیک و پهپاد و در عملیات دیگر، پایگاه هوایی خمیس مشیط با تعدادی موشک بالستیک هدف قرار گرفتند.

به گفته ارتش یمن، جنگنده‌های سعودی در ۲۴ ساعت گذشته ۴۰ حمله هوایی در استان‌های تَعِز، حَجّه و مَأرِب انجام دادند.

یک منبع امنیتی در استان صعده هم به خبرگزاری «سبأ» گفت: عربستان سعودی روز چهارشنبه چندین منطقه از استان صعده را مورد حملات توپخانه‌ای و پهپادی قرار داد.

نیرو‌های مسلح یمن هشدار داده است، حملات هوایی عربستان به مناطق مختلف یمن بدون پاسخ نخواهد ماند.