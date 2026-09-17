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وزیر دارایی ترکیه اعلام کرد که به دلیل جنگ آمریکا علیه ایران، تورم در این کشور افزایش یافته است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، مهمت شیمشک روز چهارشنبه برآورد کرد که جنگ در ایران باعث شده است نرخ تورم دستکم هفت درصد بالاتر از میزانی باشد که پیش بینی میشد.
شیمشک در مصاحبهای مشترک با شبکههای «بلومبرگ اچتی» (Bloomberg HT) و «هابرترک» (Habertürk) در گفت: این جنگ موجب افزایش قیمتها در طیف وسیعی از کالاها شده و تأثیر این جنگ فراتر از نفت و گاز طبیعی رفته است.
وزیر دارایی ترکیه برآورد کرد که اگر جنگ (علیه) ایران روی نمیداد، نرخ تورم در پایان سال جاری در محدوده ۲۰ تا ۲۲ درصد قرار میگرفت. او همچنین اذعان کرد که فرآیند کاهش تورم در ترکیه ممکن است طولانیتر شود.
او افزود: نرخ تورم سالانه ترکیه در ماه اوت به ۳۱.۵۱ درصد رسید. برنامه میانمدت دولت برای سالهای ۲۰۲۷ تا ۲۰۲۹، نرخ تورم ۲۸.۴ درصدی را برای پایان سال پیشبینی کرده بود.
شیمشک گفت: حقوق کارکنان بخش دولتی و مستمریها دستکم به میزان نرخ تورم افزایش خواهد یافت.