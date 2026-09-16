مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری اهواز از بهره برداری ۴ بازارچه میوه و تره بار شهرداری این کلانشهر برای نخستین بار با سرمایه گذاری بخش خصوصی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، احمد یوسفی شامگاه چهارشنبه در آیین بهره برداری از ۴ بازارچه میوه و تره بار شهرداری اهواز بیان کرد: با وجود شریط فعلی اقتصادی که بسیاری از سرمایه گذاران تمایلی به سرمایه گذاری ندارند شهرداری اهواز موفق شد با جذب سرمایه گذار بازارچه های میوه و تره بار را در مناطق هشت گانه اهواز ایجاد کند.

وی گفت: در این بازارچه‌ها میوه با ۱۰ درصد و تره بار با ۱۵ درصد بیشتر نرخ مصوب میدان میوه و تره بار عرضه می شود و میوه‌ها به صورت دست چین و بدون ضایعات به مردم تحویل داده خواهند شد.

یوسفی با بیان اینکه روزانه در این بازارچه ها قیمت میوه و تره بار از طریق نمایشگر به مردم ارایه خواهد شد افزود: امشب چهار بازارچه میوه در مناطق چهارصد دستگاه، کیانپارس، باهنر و پادادشهر افتتاح شده است و در چهار محله دیگر هم تا چند روز آینده بازارچه افتتاح می شود و در نهایت تعداد این بازارچه ها در اهواز به ۲۴ مورد افزایش خواهد یافت.

مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری اهواز ادامه داد: همچنین در نظر داریم سوله هایی که به صورت متروک در اختیار این سازمان قرار گرفت به بازارهایی برای مردم تبدیل شوند، به عنوان مثال در منطقه پردیس اهواز یک سوله یکهزار و ۵۰۰ متری برای ایجاد بازار در دست ساخت است.

وی افزود: ۸ بازارچه گوشت و مرغ و تخصصی آبزیان نیز تا پایان امسال در اهواز افتتاح خواهد شد و تلاش داریم اهواز همچون سایر کلانشهر ها از بازارچه های روز و فروشگاه های شهرداری بهره مند شود.

یوسفی ارزش مالی طرح های در دست اجرای امسال این سازمان در اهواز را یک همت اعلام کرد و تمام این طرح ها در قالب سرمایه گذاری برنامه ریزی شده است.

در ادامه این مراسم شهردار اهواز افزود: شهرداری باید به مسائل و موضوعات دیگر همچون معیشت مردم و موضوعات فرهنگی شهر نیز توجه داشته باشد و در تلاش هستیم در تمامی این بخش ها به خوبی عمل کنیم.

حجت الله دهدشتی عنوان کرد: یکی از دغدغه های مردم اهواز داشتن بازارچه های محصولات مختلف با قیمت مناسب است که با بهره گیری از سرمایه گذار بخش خصوصی تلاش شد در ایجاد بازارچه های محصولات کشاورزی شروعی تازه در اهواز کلید بخورد.

وی در ادامه با اشاره به هشدار سازمان هواشناسی مبنی بر بارش باران شدید در پاییز امسال اظهار کرد: در همین راستا شهرداری اهواز در ۲ ماه اخیر با تشکیل کارگروه های ویژه وبا انجام اقدامات علاج بخشی اقداماتی را برای جلوگیری از آبگرفتگی احتمالی و یا بالازدگی فاضلاب در زمان بارش باران انجام داده است.

مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری اهواز پیش از این از اجرای طرح گسترده و مدرن برای ساماندهی عرضه محصولات کشاورزی و ایجاد بازارهای روز در شهر خبر داد.