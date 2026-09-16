مجلس نمایندگان لبنان با ۶۸ رای موافق در مقابل ۱۲ رای مخالف بار دیگر به دولت این کشور به نخست‌وزیری نواف سلام رای اعتماد داد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، مجلس نمایندگان لبنان عصر چهارشنبه، پس از ۲ روز جلسه عمومی که به بحث در مورد عملکرد کابینه «نواف سلام» اختصاص داشت به دولت او رای اعتماد داد.

بر اساس این گزارش، در پایان جلسه روز چهارشنبه که حدود ۲ ساعت بطول انجامید، دولت لبنان رای اعتماد ۶۸ نماینده مجلس را به دست آورد، در حالی که ۱۲ نماینده به دولت نواف سلام رای اعتماد ندادند و دو نماینده نیز رای ممتنع دادند.

این رای گیری بدون حضور نمایندگان فراکسیون «وفاداری به مقاومت» که قبل از رای گیری، صحن مجلس را ترک کرده بودند، برگزار شد.

پیش‌تر مجلس لبنان، اسفند ۱۴۰۳ به دولت این کشور به نخست وزیری «نواف سلام» رای اعتماد داده بود.

در آن زمان اعضای کابینه این کشور توانست ۹۵ رای از ۱۲۸ رای نمایندگان مجلس قانونگذاری لبنان را به دست آورد. در این رای گیری چهار نماینده رای ممتنع و ۱۲ نماینده رای مخالف داده بودند.

۱۷ نماینده مجلس لبنان نیز در صحن علنی حاضر نشده بودند.

در آن زمان، دولت لبنان در حالی از پارلمان رای اعتماد گرفت که تلاش‌ها برای ادامه آتش‌بس بین رژیم صهیونیستی و حزب‌الله جریان داشت.