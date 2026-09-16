در آستانه بازگشایی مدارس، شور و شوق دانش‌آموزان برای خرید نوشت افزار رونق خاصی به بازار بخشیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، این روزها در بازار بوکان بوی ماه مهر و مدرسه به مشام می‌رسد و شور وشوق همیشگی پیش از آغاز سال تحصیلی ازجمله تهیه لوازم تحریر دانش آموزان و اشتیاق آنان برای خرید جلب توجه می‌کند.

با نزدیک شدن به پاییز و آغاز سال تحصیلی بازار بوکان رونق گرفته است و شهروندان به همراه فرزندانشان اقدام به خرید می‌کنند.

با وجود رونق این روزهای بازار می طلبد فروشندگان نیز با رعایت انصاف به گرمی بازار کمک کنند.