۲۰۰ شب حضور مردم در سراسر کشور؛ روایت اقتدار و همبستگی

دویستمین شب حضور مردم در خیابان‌های سراسر کشور با حضور اقشار مختلف برگزار شد؛ تصاویری از حضور و همبستگی مردم در شهر قم و دیگر شهر‌های مختلف ایران ثبت و ماندگار شد.

عکاس : رضا رمضانی / نداپناهی