امروز: -
نسخه اصلی
عکس » خبری
دریافت تصاویر

۲۰۰ شب حضور مردم در سراسر کشور؛ روایت اقتدار و همبستگی

دویستمین شب حضور مردم در خیابان‌های سراسر کشور با حضور اقشار مختلف برگزار شد؛ تصاویری از حضور و همبستگی مردم در شهر قم و دیگر شهر‌های مختلف ایران ثبت و ماندگار شد.
عکاس :رضا رمضانی / نداپناهی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ - ۲۳:۵۶
خبرهای مرتبط

اجتماع شبانه مردم تهران در میدان صادقیه

اجتماع شبانه مردمی در میدان نبوت تهران

۱۷۰ شب در کنار هم؛ روایت یک حضور

صدوسی‌وچهارمین شب خون‌خواهی رهبر شهید؛ تداوم عهد ملت با آرمان‌های انقلاب

برچسب ها: اقتدار ، حضورمردم ، سراسرکشور ، خیابان
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 