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هند و پاکستان در پی برخورد شناورهای دو کشور در آبهای بینالمللی دریای عرب کاردارهای کشور مقابل را به وزارت خارجههای خود فرا خواندند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که در واکنش به اقدام تحریکآمیز نیروی دریایی هند در آبهای این کشور، کاردار هند در اسلامآباد را احضار و مراتب اعتراض شدید خود را به او ابلاغ کرده است.
اسلامآباد اعلام کرد که یک کشتی متعلق به نیروی دریایی هند، روز گذشته وارد «منطقه اقتصادی انحصاری» پاکستان شده و دست به اقدامات تحریکآمیز زده است.
در عین حال رسانههای هندی نیز گزارش دادند که دهلی نو نیز در پی وقوع حادثه برخورد میان یک شناور نیروی دریایی پاکستان و یک کشتی هندی، کاردار پاکستان را احضار کرده است.
وزارت امور خارجه هند اعلام کرد که «سعد احمد واریچ»، دیپلمات پاکستانی، برای ابلاغ اعتراض شدید نسبت به آنچه دهلی نو «رفتار غیرقابلقبول و غیرحرفهای» یگانهای دریایی پاکستان در آبهای بینالمللی خوانده و منجر به این برخورد شده است، فراخوانده شد.
این وزارتخانه در بیانیهای اعلام کرد که حادثه مذکور در آبهای بینالمللی روی داده و خسارت عمدهای به بار نیاورده است.
این نخستین تنش نظامی میان این ۲ همسایه دارای سلاح هستهای از زمان درگیری نظامی شدید و چهار روزه سال گذشته بود. درگیری سال گذشته ابتدا نگرانیهایی را درباره احتمال وقوع جنگی گستردهتر میان هند و پاکستان برانگیخت، اما دو کشور آتش بس کردند.
هر دو طرف، یکدیگر را مقصر حادثه روز سهشنبه دانستند.
منابع هندی اعلام کردند که این برخورد به دلیل نزدیک شدن سریع یک شناور نیروی دریایی پاکستان به یک ناو جنگی هند که در حال انجام مأموریت عادی گشتزنی در شمال دریای عرب بود، روی داد.
وزارت امور خارجه هند اعلام کرد که این برخورد خسارت عمدهای نداشته است، اما اقدام پاکستان «نقض آشکار» توافقنامه سال ۱۹۹۱ میان دو کشور در خصوص نحوه انجام تمرینها و رزمایشهای نظامی و جابهجایی نیروها بوده است.
بر اساس این توافقنامه، کشتیهای جنگی و زیردریاییهای دو کشور موظفاند برای جلوگیری از هرگونه حادثه در آبهای بینالمللی، دستکم سه مایل دریایی از یکدیگر فاصله داشته باشند.
هند و پاکستان از سال ۲۰۱۹ و در پی تنشهای مربوط به منطقه مورد اختلاف کشمیر، سطح روابط دیپلماتیک خود را کاهش دادند و در حال حاضر سفیری در پایتختهای یکدیگر ندارند و از آن زمان تاکنون، نمایندگیهای دیپلماتیک دو کشور با یک کاردار اداره میشود.
دهلی نو و اسلام آباد از زمان جدایی در سال ۱۹۴۷، تاکنون سه جنگ بزرگ داشتهاند. دو جنگ آنها بر سر مسئله کشمیر بوده است. این دو همسایه همچنین درگیریهای مسلحانه متعددی در کشمیر داشتهاند. کشمیر میان هند و پاکستان قرار دارد، اما هر دو کشور ادعای مالکیت بر کل این منطقه را دارند.