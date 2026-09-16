به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حضور حماسی مردم و مسئولان آذربایجان‌غربی در حمایت از نظام اسلامی و دفاع از وطن به شب دویستم رسید.

مردم آذربایجان‌غربی با حضور گسترده در اجتماعات شبانه بار دیگر بر پایبندی به ارزش‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، وحدت و همبستگی ملی و دفاع از وطن و تمامیت ارضی کشور تأکید کردند.

شرکت کنندگان در این تجمعات یاد و راه شهیدان را گرامی داشتند و در این تجمع با سردادن شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل»، بر وحدت و همبستگی خود تأکید کردند.