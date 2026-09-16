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مردم انقلابی آذربایجان غربی در دویستمین موج از خروش دریای غیرت و بصیرت برایستادگی در برابر دشمنان تاکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حضور حماسی مردم و مسئولان آذربایجانغربی در حمایت از نظام اسلامی و دفاع از وطن به شب دویستم رسید.
مردم آذربایجانغربی با حضور گسترده در اجتماعات شبانه بار دیگر بر پایبندی به ارزشهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، وحدت و همبستگی ملی و دفاع از وطن و تمامیت ارضی کشور تأکید کردند.
شرکت کنندگان در این تجمعات یاد و راه شهیدان را گرامی داشتند و در این تجمع با سردادن شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل»، بر وحدت و همبستگی خود تأکید کردند.