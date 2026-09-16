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سفیر ایران در سازمان ملل تداوم تعامل بینالمللی با مقامهای افغانستان را ضروری دانست و گفت: ایران بار دیگر حمایت خود را از تداوم گفت وگو و همکاری میان افغانستان، کشورهای منطقه و جامعه بینالمللی برای ثبات و توسعه پایدار این کشور اعلام میکند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، «غلامحسین درزی» روز چهارشنبه به وقت محلی در نشست شورای امنیت درباره افغانستان در سخنانی گفت: پنج سال پس از به قدرت رسیدن مقامهای کنونی، کاهش چشمگیر درگیریهای مسلحانه و خشونت در بخشهای وسیعی از افغانستان و بهبود نسبی وضعیت امنیتی، دستاوردهای مهمی هستند که باید حفظ شوند.
سفیر و معاون نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل تاکید کرد: با این حال، تهدید تروریسم همچنان پابرجاست و داعش خراسان و دیگر گروههای افراطی فعال در افغانستان و منطقه همچنان تهدیدی جدی برای افغانستان و کشورهای همسایه به شمار میروند و مقابله با این تهدید مستلزم همکاری مستمر و تقویتشده در سطح منطقهای است.
درزی گفت: مقامهای افغانستان مسئولیت دارند مانع استفاده از خاک این کشور برای برنامهریزی یا انجام اقدامات تروریستی علیه کشورهای همسایه شوند؛ و در مقابل، جامعه بینالمللی و کشورهای منطقه نیز باید از افغانستان در تقویت ظرفیتهای مقابله با تروریسم حمایت کنند.
سفیر ایران در سازمان ملل افزود: کاهش چشمگیر کشت خشخاش نیز دستاورد مهمی است که پیامدهای مثبتی در سطح جهانی دارد. با این حال، پیامدهای اقتصادی این اقدام برای جوامع روستایی همچنان شدید است. از این رو، سرمایهگذاری مستمر در ایجاد معیشتهای جایگزین، توسعه روستایی و دسترسی به بازارها ضروری است تا اطمینان حاصل شود این دستاوردها پایدار خواهند ماند.
او همچنین گفت: وضعیت بشردوستانه و اقتصادی همچنان عمیقا نگرانکننده است. کاهش کمکهای خارجی، محدودیتهای مالی و بانکی، سطح پایین سرمایهگذاری و بازگشت اتباع افغان، فشار بیشتری بر اقتصاد و خدمات عمومی کشور وارد کرده است.
درزی افزود: همانطور که در گزارش سازمان ملل اشاره شده است، برنامه نیازها و پاسخ بشردوستانه سال ۲۰۲۶ همچنان با کمبود شدید منابع مالی مواجه است و فقط ۲۹.۹ درصد از بودجه مورد نیاز آن یعنی ۵۱۳ میلیون دلار از مجموع ۱.۷ میلیارد دلار مورد نیاز تامین شده است. بنابراین، کمکهای بشردوستانه باید بر اساس میزان نیاز و بدون سیاسیکاری ارائه شود. دسترسی به غذا، دارو، خدمات درمانی و سایر نیازهای اساسی نباید تحت تاثیر ملاحظات سیاسی قرار گیرد.
سفیر ایران در سازمان ملل تاکید کرد: همچنین باید ترتیبات عملی لازم برای تسهیل دسترسی افغانستان به منابع و داراییهای مالی خود اتخاذ شود تا این منابع بتوانند در خدمت مردم افغانستان و تامین خدمات ضروری اقتصادی و عمومی قرار گیرند.
او اضافه کرد: در همین حال، احیای پایدار اقتصادی مستلزم تمرکز بیشتر بر تجارت، سرمایهگذاری، اشتغال و زیرساختهای اقتصادی است.
دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور همسایه، تحولات افغانستان را از نزدیک دنبال میکند. پیوندهای دیرینه تاریخی، فرهنگی و انسانی میان دو کشور و پیامدهای مستقیم تحولات افغانستان برای صلح و ثبات منطقهای، بر اهمیت تداوم تعامل و همکاری تاکید دارد.
درزی همچنین افزود: ایران همواره رویکردی عملی و مبتنی بر حسن همجواری در پیش گرفته است. ایران، با وجود دههها تحریم و فشار اقتصادی و همچنین در حالی که اخیرا هدف اقدامات تجاوزکارانه و محاصره دریایی ایالات متحده قرار گرفته، میزبان میلیونها تبعه افغانستان بوده و دسترسی آنان به آموزش، خدمات درمانی و فرصتهای اشتغال را فراهم کرده است.
او با بیان اینکه ایران همچنین به گسترش همکاریهای اقتصادی با افغانستان در زمینههای تجارت، ترانزیت، انرژی، راهآهن و کشاورزی ادامه داده است، گفت: توسعه بیشتر تجارت و ترانزیت، از جمله با استفاده از ظرفیتهای بندر چابهار و تسهیل فعالیت تجار افغان، میتواند دسترسی بیشتر افغانستان به بازارهای منطقهای و بینالمللی را فراهم کند.
سفیر ایران در سازمان ملل ادامه داد: تداوم تعامل بینالمللی با مقامهای افغانستان همچنان برای پیشبرد ثبات و رسیدگی به چالشهای افغانستان ضروری است و تعامل سازنده و اصولی همچنین موثرترین راه برای تشویق پیشرفت در زمینه حمایت از حقوق بشر، از جمله حقوق زنان و دختران و اعضای جوامع قومی و دینی است.
درزی خاطر نشان کرد: گزارش دبیرکل سازمان ملل بر اهمیت رویکردی جامع مبتنی بر تعامل اصولمحور و عملگرایانه تاکید دارد. گفتوگوی سازنده همچنان برای رسیدگی به چالشهای بشردوستانه، اقتصادی، مبارزه با مواد مخدر و حکمرانی ضروری است.
او ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران بار دیگر حمایت خود را از تداوم گفتوگو و همکاری میان افغانستان، کشورهای منطقه و جامعه بینالمللی اعلام میکند و آمادگی دارد بیش از پیش در تلاشهای منطقهای و دوجانبه برای حمایت از ثبات و توسعه پایدار افغانستان مشارکت کند.