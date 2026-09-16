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پنجمین قسمت از رویداد مسابقه میدان یار با حضور ساکنان و گردشگران در دویستمین شب از حماسه خیابان به میزبانی میدان ساحل تصویربراری شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، معاون سیمای کیش، گفت: هر هفته دو قسمت از رویداد مسابقه میدان یار تصویربرداری میشود.
ابراهیم بروغنی خاطرنشان کرد: مخاطبان شبکه کیش میتوانند پنجشنبهها رویداد مسابقه میدان یار را از شبکه کیش تماشا و بازپخش آن را جمعهها بیننده باشند.
او افزود: ۶۰ گروه برای شرکت در رویداد مسابقه میدان یار نام نویسی کردهاند.
رویداد مسابقه میدان یار کیش از شبکههای اول سیما و نسیم نیز براساس برنامه ریزی پخش میشود.