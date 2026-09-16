آغاز عملیات سراسری واکسیناسیون تب برفکی در دامداریهای لرستان
مدیرکل دامپزشکی لرستان گفت: عملیات واکسیناسیون دامهای سبک و سنگین استان لرستان علیه بیماری تب برفکی با هدف ایمنسازی جمعیت دامی و پیشگیری از شیوع این بیماری آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
مدیرکل دامپزشکی لرستان با اعلام خبر آغاز عملیات سراسری واکسیناسیون تب برفکی در دامداریهای استان گفت: در این مرحله از طرح، ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار رأس دام سبک و ۹۰ هزار رأس دام سنگین در سراسر استان علیه بیماری تب برفکی واکسینه میشوند.
حداد شفیعیان با اشاره به اهمیت اجرای این طرح برای حفظ سلامت دامها و حمایت از صنعت دامپروری استان، از دامداران خواست تا ضمن همکاری با گروههای عملیاتی دامپزشکی، شرایط لازم برای انجام واکسیناسیون در واحدهای تولیدی خود را فراهم کنند.
بیماری تب برفکی را از جمله بیماریهای بسیار خطرناک در صنعت دامپروری و غیرمشترک بین انسان و دام است که در صورت شیوع سبب ازبینرفتن زیرساختهای پرواری، ذخایر ژنتیکی و از بین رفتن امنیت غذایی در هر منطقه خواهد شد.
ایجاد تب شدید، آبریزش از چشم، وجود کف در دهان، زخم شدن دهان و سم و لنگش حیوان از علائم این بیماری است.
کاهش شیر در دامها، کاهش تولید فرآوردههای گوشتی، کاهش باروری و بروز تلفات در دامهای جوان از جمله خسارتهای اقتصادی ناشی از بیماری تب برفکی است.