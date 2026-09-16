ایرانیان با ۲۰۰ شب حضور در خیابان‌ها و میدان‌های سراسر کشور و اهتزاز پرچم خون‌خواهی در خیابان‌ها، ثابت کردند که پای کار هستند و حد نصاب بی‌نظیری را ثبت کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن کامل مقدمه تحلیلی خبر ۲۱ سیما در چهارشنبه ۲۵ شهریور به شرح زیر است:

۲۰۰ شب است که ایرانیان با به اهتزاز درآوردن پرچم خون‌خواهی در خیابان‌ها و میدان‌های سراسر کشور به همه دنیا ثابت کردند که پای کار هستند و حد نصاب بی‌نظیری ثبت کردند؛ این خط بطلانی روی همه نقشه‌های دشمنان این مرز و بوم است.

این اراده مردمی در پویش جان‌فدا وارد مرحله جدیدی شده است و با ثبت نام یک میلیون تن در کمتر از ۱۰۰ دقیقه، هزار گردان برای آموزش نظامی و امدادی آماده شده‌اند، همین آمادگی رزمی به گفته قرارگاه پدافند هوایی، پشتوانه قدرت نیرو‌های نظامی ایران است که دشمن را زمین‌گیر کنند.

نمونه‌ آن به زیر کشیدن ۵۲ پهپاد پیشرفته "ام کیو ۹" در آسمان کشورمان در جنگ تحمیلی سوم است که تازه‌ترین آن، همین امروز بود، اما درد خسارت‌هایی که در جنگ به دشمن وارد شده است، تازه صدای آن در می‌آید و گزارش، پشت گزارش است که رسانه‌ای می‌شود.

شبکه خبری "سی بی اس" با بررسی تصویرهای اختصاصی از پایگاه‌های آسیب‌دیده آمریکا در عربستان، گفته است: این وضع، عمق واقعی ناکارآمدی سامانه‌های دفاعی را نشان می‌دهد.

دفتر بودجه کنگره آمریکا هم گزارش داده است: سلاح‌های پدافندی که فقط در یک هفته گذشته مصرف شده، با کل جنگ‌های قبلی آمریکا، برابری می‌کند و بازسازی آن دست کم ۵ سال زمان می‌برد.

"ویل شرایور" تحلیلگر مسائل نظامی، درباره این شکست‌ها به ترامپ، طعنه زده و گفته است: ملتی که ادعا می‌کنی شکست خوردند، همه پایگاه‌های اصلی آمریکا را در منطقه خلیج فارس، شخم زدند.

تحلیلگران نظامی غربی معتقدند که ویرانی پایگاه‌های آمریکا در منطقه، دستاورد اصلی ایران نیست، اینکه ایران، نظارت بر ۲ گلوگاه راهبردی جهان، یعنی تنگه‌های هرمز و باب‌المندب را به‌دست گرفته، مهم و حیاتی است.

روزنامه واشنگتن پست با رقم و درصد، گزارش داده و نوشته است: با تسلط ایران بر تنگه هرمز و انصارالله بر باب‌المندب، امنیت ۹ درصد از تجارت جهانی، اکنون در دست محور مقاومت است.

رویترز از میدان خبر داده است که دیگر بارگیری نفت عربستان از بندر ینبع به دریای سرخ را نداریم و ریاض به گوش خریداران اروپایی رسانده است که ماه آینده، خبری از نفت عربستان نیست.

این خبر‌های پشت سر هم، یعنی ترکش شکست‌های نظامی از تنگه هرمز تا باب‌المندب، به بازار نفت و انرژی اصابت کرده است. هر چند، قیمت کاغذی نفت که وبگاه‌هایی مثل "اویل پرایس" می‌نویسند، دور و بر ۱۱۰ دلار است، اما "آموس هوخشتاین" مشاور ارشد انرژی دولت آمریکا گفته است: قیمت واقعی هر بشکه نفت که روی آب معامله می‌شود، حدود ۱۵۰ دلار است و بازار انرژی جهان، دیگر به روز‌های قبل برنمی‌گردد.

روز‌های قبل از جنگ، یعنی نفت فراوان و ارزان که دیگر در دسترس نیست و به نوشته "وال استریت ژورنال" بحران بزرگ سوخت در جهان، تازه آغاز شده است. شاهد مثال آن، افزایش هر روز قیمت سوخت در آمریکا است. اداره اطلاعات انرژی آمریکا خبر داده است: قیمت گازوییل با ثبت حد نصاب بی‌سابقه ۶ دلار و ۲۶ سنت در هر گالن، سونامی گرانی افسار گسیخته‌ای را در آمریکا به راه انداخته است.

وضعی که ترامپ سعی می‌کند تا آن را یا گردن بایدن بیندازد یا گردن جنگ روسیه و اوکراین، اما نشریه "آتلانتیک" این وضع را نتیجه جنگ با ایران دانسته است. آتلانتیک، پیروزی‌های ایران را نشانه‌ای از زوال قدرت نظامی و جغرافیای سیاسی آمریکا عنوان کرده و نوشته است: جنگ با ایران، به ۸ دهه سلطه آمریکا در جهان پایان داد.

درود بر نیرو‌های مسلح پرتوان و همچنین ملت مقاوم ایران که ۲۰۰ شب است در میدان و خیابان هستند.

نویسنده: سجاد وهابی