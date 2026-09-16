به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملی کاهش و مدیریت خطر بلایای طبیعی نپال گزارش داد که شمار جان‌باختگان سیل ویرانگر ۲۶ اوت (۴ شهریور) در این کشور به ۱۴۰۳ نفر رسیده است.

بر اساس آخرین آمار، ۶۱۵۰ نفر همچنان ناپدید هستند که بیش از ۶۰۰ نفر از این افراد شهروندان خارجی هستند.

بیشترین تعداد اجساد قربانیان کشف‌شده مربوط به منطقه «چیتوان» با ۳۶۴ مورد است و پس از آن در «ناوالپاراسی شرقی» ۲۳۲ جسد و در «ناوالپاراسی غربی» ۲۲۲ جسد کشف شده است. به گفته مقامات، سایر اجساد در مناطق «نوواکوت»، «راسووا»، «گورخا»، «دادینگ» و «تاناهون» پیدا شدند.

مسئولان اعلام کردند که شناسایی جان‌باختگان به چالشی بزرگ تبدیل شده و تاکنون فقط ۱۰۴ جسد پس از شناسایی به خانواده‌ها تحویل داده شده است.

مقامات نپالی اظهار داشتند که بسیاری از اجساد پیداشده در پایین‌دست رودخانه، به‌شدت آسیب دیده یا دچار فساد شده بودند و یا فقط بخش‌هایی از اعضای بدن آنها یافت شده بود و این امر باعث می‌شود که شناسایی هویت از طریق چهره، لباس یا وسایل شخصی بسیار دشوار شود.

کارشناسان پزشکی قانونی تأکید کردند که انجام آزمایش دی ان‌ای حیاتی است، هرچند این امر فرآیندی زمان‌بر محسوب می‌شود و نیازمند نمونه‌برداری از بقایای اجساد و همچنین بستگان نزدیک جهت تایید هویت است.

ریزش عظیم یخچال طبیعی در نزدیکی لانگتانگ لیرونگ در چهارم شهریور موجب وقوع زنجیره‌ای از سیل‌های ناگهانی و رانش زمین در امتداد رودخانه‌ های تریشولی و بوتکوشی در نپال شد که خسارت جانی و مالی فراوانی برجا گذاشت.