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تفاهمنامه همکاری ادارهکل آموزش فنیوحرفهای خوزستان و ادارهکل زندانهای استان با هدف توسعه آموزشهای شغلی و فراهم کردن زمینه اشتغال مددجویان پس از آزادی امضا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ تفاهمنامه همکاری میان ادارهکل آموزش فنیوحرفهای خوزستان و ادارهکل زندانهای استان با هدف توسعه آموزشهای شغلی، توانمندسازی مددجویان و فراهم کردن زمینه اشتغال آنان پس از آزادی به امضا رسید.
در نشست امضای این تفاهمنامه، شهرام ملاییهزاروندی، مدیرکل آموزش فنیوحرفهای خوزستان و قدرت هاشمنیا، مدیرکل زندانهای استان، بر توسعه همکاریهای آموزشی و استفاده از ظرفیتهای دو دستگاه برای توانمندسازی مددجویان و خانوادههای آنان تأکید کردند.
ملاییهزاروندی با اشاره به نقش آموزشهای فنیوحرفهای در توانمندسازی اقشار آسیبپذیر اظهار کرد: زندانیان و خانوادههای آنان از گروههای هدف این آموزشها هستند و ارائه آموزشهای متناسب با نیاز بازار کار میتواند به افزایش توان اشتغال و بازگشت مؤثرتر مددجویان به جامعه کمک کند.
وی افزود: استفاده از ظرفیتهای مشترک دو دستگاه برای ارائه آموزشهای کاربردی، توسعه کارآفرینی و حمایت از اشتغال مددجویان میتواند زمینه مناسبی برای توانمندسازی آنان پس از آزادی فراهم کند.
هاشمنیا، مدیرکل زندانهای خوزستان نیز با اشاره به اهمیت فراگیری مهارتهای شغلی در فرآیند اصلاح و تربیت مددجویان اظهار کرد: سازمان زندانها از راهکارهای مختلف برای اصلاح و تربیت استفاده میکند و آموزش مهارتهای شغلی یکی از محورهای مهم این فرآیند است.
وی افزود: بسیاری از افرادی که وارد زندان میشوند از شغل ثابت و مهارت کافی برخوردار نیستند و فراهم کردن امکان یادگیری مهارتهای کاربردی میتواند به توانمندسازی آنان و تسهیل بازگشت به جامعه و بازار کار پس از آزادی کمک کند.
بر اساس این تفاهمنامه، دو دستگاه در زمینه اجرای دورههای آموزشی، کارآفرینی و تقویت فرصتهای اشتغال برای مددجویان و خانوادههای آنان همکاری خواهند کرد.