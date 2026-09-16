شربت بنی چوله، مادر شهید والامقام احمد شریفات در شهرستان امیدیه استان خوزستان دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شربت بنی چوله، مادر شهید والامقام احمد شریفات در شهرستان امیدیه استان خوزستان دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

سیدرضا حسینی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان این ضایعه را به جامعه ایثارگران، به ویژه خانواده و بستگان مرحومه تسلیت گفت و از درگاه الهی برای روح درگذشته رحمت، مغفرت و علو درجات مسئلت کرد.

مراسم تشییع پیکر پاک این مادر شهید گرانقدر روز چهارشنبه ۲۵ شهریورماه ساعت ۹صبح در گلزار شهدای امیدیه با حضور مسئولان و خانواده‌های شاهد و ایثارگر برگزار شد.

شهید احمد شریفات متولد ۱۳۴۱ در ۱۲ تیر ماه۱۳۶۲ در آبادان بر اثر اصابت ترکش خمپاره به فيض شهادت نائل آمد. مزار مطهر شهید در گلزار شهدای امیدیه زیارتگاه عاشقان است.