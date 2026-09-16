به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، رئیس سازمان گذرگاه‌های مرزی عراق با اشاره به اینکه گذرگاه چذابه از پنجشنبه بازگشایی می‌شود، گفت: فعالیت تجاری در گذرگاه مرزی شلمچه نیز با حجم زیاد و تدابیر شدید، به صورت کامل ازسر گرفته شده است.

«عمر الوائلی» افزود: عملیات‌ بازرسی مشترکا با نیرو‌های گمرک و نهاد‌های امنیتی فعال در گذرگاه انجام می‌شود.

الوائلی تصریح کرد: تردد مسافران اعم از بیماران، دانشجویان و زائران عتبات عالیات به صورت روان در حال انجام است؛ تعطیلی موقت گذرگاه بیشتر از ۲۴ ساعت طول نکشید و دلیل آن هم ارزیابی کارکنان، سازماندهی مجدد مسیر‌های جاده‌ای و تقویت اقدامات امنیتی و کنترل بود.

این مسئول عراقی همچنین گفت: گذرگاه مرزی مندلی (سومار) نیز با تمام ظرفیت فعالیتش را ازسرگرفته است و در مدت ۴۸ ساعت همه کامیون‌ها و وسایل نقلیه‌ای که پشت گذرگاه مانده بودند، تخلیه شدند و در حال حاضر هیچ گونه ازدحام و ترافیکی وجود ندارد و فعالیت‌ها به صورت ۲۴ ساعته در حال انجام است.

الوائلی همچنین گفت که گذرگاه چذابه در استان میسان نیز پنج‌شنبه ساعت ۶ صبح به عنوان آخرین گذرگاه بازگشایی می‌شود.

پیشتر مسئولان عراقی اعلام کردند که تعطیلی موقت گذرگاه‌های مرزی در چارچوب هماهنگی میان دفتر فرمانده کل نیرو‌های مسلح و سازمان گذرگاه‌های مرزی و با هدف به‌روزرسانی سامانه‌ها و رویه‌ها، تقویت امنیت گذرگاه‌ها و حفظ روانی جریان تردد شهروندان و تبادلات تجاری به اجرا درآمده است.

در همین ارتباط مرکز اطلاع‌رسانی امنیتی عراق اعلام کرده بود که ورود مسافران از طریق دو گذرگاه چذابه و شلمچه از ساعت ۶ صبح روز یکشنبه و فعالیت‌های تجاری در گذرگاه مرزی شلمچه روز دوشنبه، گذرگاه سومار روز سه‌شنبه ازسرگرفته شده است.