به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، مدت هاست دزدی از فروشگاه‌ها در انگلیس به یکی از نگرانی‌های جدی صاحبان فروشگاه در این کشور مبدل شده است اکنون علاوه بر افزایش دزدی، افزایش رفتار‌های تهدیدآمیز و خشونت بار در جریان سرقت‌ها، نگرانی‌ها را تشدید کرده است.

انجمن خرده فروشان در انگلیس پیش‌تر اعلام کرد شمار دزدی از فروشگاه‌ها بسیار بیشتر از آمار‌های اعلامی پلیس است، زیرا بسیاری از سرقت‌ها به علت بی فایده بودن شکایت‌ها به پلیس گزارش نمی‌شود.

سرقت از فروشگاه‌ها اکنون تنها یک موضوع اقتصادی برای صاحبان کسب و کار نیست و به مسئله‌ای اجتماعی و امنیتی نیز تبدیل شده است. بسیاری از فروشگاه‌ها برای مقابله با این روند و کاهش خسارات، به افزایش دوربین‌های مداربسته، تجهیزات امنیتی و حضور نیرو‌های حفاظتی روی آورده‌اند.

افزایش روز افزون سرقت از فروشگاه‌ها به یکی از موضوعات پر تکرار رسانه‌ها در انگلیس مبدل شده است.

تارنمای بی‌بی‌سی نوشت: سرقت از فروشگاه‌ها کاملاً عادی شده است، جرمی که گریبان گیر جوامع سراسر انگلیس شده است.

به نوشته رسانه‌ها در انگلیس، حدود نیمی از شکایات مربوط به دزدی از فروشگاه‌ها بدون شناسایی مظنون بسته می‌شود و همین موجب کاهش شدید انگیزه شکایت از دزدی‌ها شده است.

یک خبرنگار رسانه انگلیسی گفت: کاترین داو"، فروشگاه خیریه «The A World UK» را در شهر «گریمزبی» اداره می‌کند؛ فروشگاهی که از افراد مبتلا به اوتیسم حمایت می‌کند. وقتی وارد فروشگاهی در خیابان اصلی (High Street) گریمزبی می‌شوم، احساس می‌کنم زیر نظرم؛ تا حدی به خاطر نگاه تیزبین فروشنده، و همچنین به دلیل وجود دوربین‌های مداربسته‌ی متعدد که در گوشه و کنار نصب شده‌اند. مالک فروشگاه به من می‌گوید که هر روز شاهد سرقت از فروشگاه است.

خیابان "ویکتوریا استریت وست" منطقه‌ای که کانون سرقت از فروشگاه‌ها محسوب می‌شود. آمار‌ها همچنین نشان می‌دهد که در این منطقه، به ازای هر هزار نفر، نزدیک ۱۶ سرقت از فروشگاه‌ها ثبت شده است.

"کاترین داو" مدیر یک فروشگاه خیریه که می‌گوید دست‌کم هفته‌ای دو بار تلاش برای سرقت از فروشگاهش انجام می‌شود، این کار را نهایت پستی می‌داند و می‌افزاید ما یک سازمان خیریه غیرانتفاعی هستیم؛ بنابراین هر چیزی که از فروشگاه ما برده می‌شود، به معنای از دست رفتن یک فروش بالقوه برای ماست. "

وی افزود: سارقان فروشگاه "هر چیزی" را می‌برند، از بسته‌های هدیه گرفته تا لباس، و مبارزه با این مسئله به بخشی عادی از کار او تبدیل شده است.

پژوهشی که سال گذشته در انگلیس منتشر شده نشان می‌دهد کم‌تر از سه درصد از سرقت‌های فروشگاهی به طور رسمی به پلیس گزارش می‌شوند.

کاترین داو گفت: به نظرم آنچه نگران‌کننده است، عادی شدن کامل سرقت از فروشگاه‌هاست؛ گویی این کار به عملی قابل‌قبول تبدیل شده است، در حالی که اصلاً این‌طور نیست. این مسئله دو جنبه دارد: یکی گروه‌هایی که وارد فروشگاه‌ها می‌شوند، کالا‌ها را از قفسه‌ها برمی‌دارند و فرار می‌کنند، و دیگری خشونت علیه سارقان فروشگاه. فکر می‌کنم همه ما متفق‌القولیم که این وضعیت وحشتناک است. جنبه دیگر ماجرا، افرادی‌اند که سرقت از فروشگاه برایشان به کاری روزمره تبدیل شده است؛ آنها هنگام استفاده از سیستم‌های پرداخت خودکار (سلف‌اسکن)، هزینه تمام اقلام موجود در سبد خرید خود را پرداخت نمی‌کنند.

شاتل‌ورث گفت: تصور اشتباهی وجود دارد مبنی بر اینکه سرقت از شرکت‌های بزرگ اهمیتی ندارد، اما مشتریان نیز تأثیر آن را احساس خواهند کرد. " قطعاً متوجه خواهند شد، زیرا قیمت‌ها برای همه افزایش می‌یابد. سرقت از فروشگاه‌ها هزینه‌ای واقعی و ملموس دارد که همه ما بابت آن گلایه خواهیم کرد. "

تام هولدر، سخنگوی "کنسرسیوم خرده‌فروشی بریتانیا"، اظهار داشت که بررسی‌های این نهاد نشان می‌دهد موارد ثبت‌شده تنها بخش کوچکی از مشکلاتی است که خرده‌فروشان با آن مواجهاند.

افزایش دزدی از فروشگاه‌ها به ویژه با اقدامات خشونت بار، به نگرانی فزاینده‌ای در جامعه انگلیس تبدیل شده است و عواملی همچون فقر، اعتیاد و جرایم سازمان‌یافته در بروز آن نقش دارند. بررسی روند صعودی سرقت از فروشگاه‌ها در دهه گذشته، تهدید خشونت علیه کارکنان فروشگاه‌ها و تأثیر آن بر کسب‌وکار‌هایی که روزانه با این معضل دست‌وپنج نرم می‌کنند، ضروری اعلام و صاحبان فروشگاه‌ها از دولت و پلیس خواسته‌اند برای مبارزه با این پدیده خسارت بار واردعمل شوند. "