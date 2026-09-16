به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از تارنمای خبری «دیلی پاکستان»، تیم‌های پاکستان و رژیم صهیونیستی قرار بود روز چهارشنبه ۱۶ سپتامبر در نخستین دور این رقابت‌ها مقابل یکدیگر قرار گیرند، اما تیم پاکستان در این مسابقه حاضر نشد.

«ذیشان علی نقوی» رئیس فدراسیون شطرنج پاکستان، گفت: این کشور درباره رژیم صهیونیستی سیاست مشخصی دارد و فدراسیون شطرنج نمی‌تواند برخلاف سیاست دولت پاکستان با تیم این رژیم مسابقه دهد.

وی افزود: پاکستان با خودداری از حضور در این مسابقه، همبستگی خود را با مردم فلسطین اعلام کرده است.

المپیاد جهانی شطرنج ۲۰۲۶ در شهر سمرقند ازبکستان در حال برگزاری است و به نوشته «دیلی پاکستان»، تیم‌هایی از ۲۰۳ کشور جهان در این رقابت‌ها حضور دارند.