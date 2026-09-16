دستگاه سی‌تی‌اسکن ۱۶ اسلایس بیمارستان شهدای هندیجان با حضور دکتر حاتم بوستانی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و جمعی از مدیران و مسئولان استانی و شهرستانی افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دستگاه سی‌تی‌اسکن ۱۶ برش بیمارستان شهدای هندیجان، امروز چهارشنبه ۲۵ شهریورماه، طی مراسمی با حضور دکتر حاتم بوستانی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی‌ شاپور اهواز، امیر حیات‌مقدم، نماینده مردم ماهشهر، هندیجان، امیدیه، بندر امام خمینی و بخش جولکی در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران و مسئولان استانی و شهرستانی افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

این دستگاه با ارزشی بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان، با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز و خیرین حوزه سلامت، در بیمارستان شهدای هندیجان نصب و تجهیز شده است.

دستگاه مذکور قابلیت تصویربرداری از تمامی قسمت‌های بدن را دارد و از امروز آماده ارائه خدمات به بیماران شهرستان هندیجان و مناطق همجوار است. با راه‌اندازی این دستگاه، دسترسی ساکنان هندیجان و مناطق اطراف به خدمات تشخیصی پیشرفته تسهیل می‌شود و نیاز به اعزام بیماران به شهرهای همجوار کاهش می‌یابد.

گفتنی است؛ اتحادیه لنج‌داران تجاری شهرستان هندیجان نیز در تأمین بخشی از هزینه‌های ساخت و تجهیز بخش سی‌تی‌اسکن بیمارستان شهدا مشارکت داشته است.