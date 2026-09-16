به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، عملیات احداث پل روگذر مخابرات با تداوم اجرا در بخش‌های زیربنایی، وارد گام‌های تثبیت سازه‌ای شده است.

سعید خوش‌طینت، معاون فنی و امور زیربنایی شهرداری ارومیه، با اشاره به روند پیشرفت پروژه اظهار داشت : در راستای تسریع در تکمیل سازه و روان‌سازی ترافیک منطقه، در حال حاضر عملیات بتن‌ریزی دیواره‌های کوله در ضلع شرقی پل با رعایت تمام استانداردهای فنی و کیفیت مهندسی در حال انجام است.

وی افزود: با اتمام بتن‌ریزی دیواره‌ها و تکمیل مراحل آماده‌سازی کوله شرقی، گام مهمی در جهت تثبیت سازه‌ای پروژه برداشته خواهد شد و تلاش مجموعه مدیریت شهری بر این است که این طرح طبق برنامه زمان‌بندی به بهره‌برداری برسد.