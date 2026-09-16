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عملیات احداث پل روگذر مخابرات ارومیه با بتنریزی دیوارههای کوله شرقی وارد مرحله تثبیت سازهای شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، عملیات احداث پل روگذر مخابرات با تداوم اجرا در بخشهای زیربنایی، وارد گامهای تثبیت سازهای شده است.
سعید خوشطینت، معاون فنی و امور زیربنایی شهرداری ارومیه، با اشاره به روند پیشرفت پروژه اظهار داشت : در راستای تسریع در تکمیل سازه و روانسازی ترافیک منطقه، در حال حاضر عملیات بتنریزی دیوارههای کوله در ضلع شرقی پل با رعایت تمام استانداردهای فنی و کیفیت مهندسی در حال انجام است.
وی افزود: با اتمام بتنریزی دیوارهها و تکمیل مراحل آمادهسازی کوله شرقی، گام مهمی در جهت تثبیت سازهای پروژه برداشته خواهد شد و تلاش مجموعه مدیریت شهری بر این است که این طرح طبق برنامه زمانبندی به بهرهبرداری برسد.