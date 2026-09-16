وی تصریح کرد: «سطحی شدن هویت» بر اثر تمرکز بیش از حد بر ظاهر و زیبایی‌شناسی (مانند افزایش بی‌ رویه عمل‌ های جراحی) باعث می‌ شود معیارهای والایی نظیر دانش، خلاقیت، مسئولیت‌ پذیری و اخلاق، در اولویت‌ های بعدی قرار گیرند.

این استاد علوم ارتباطات هشدار داد که ارتباط با فرهنگ جهانی نباید به صورت «منفعلانه و مصرفی» باشد. جوان نباید صرفا مصرف‌ کننده فرهنگ‌ های دیگر باشد، بلکه باید از فضای دیجیتال به عنوان فرصتی برای بازنمایی و توسعه فرهنگ خود استفاده کند تا از تضعیف هویت ملی و اسلامی جلوگیری شود.

ارائه راهکار برای مقابله با بحران‌ های هویتی جوانان در عصر دیجیتال

علی اصغر محکی، برای مقابله با تهدیدات فضای مجازی و بحران‌ های هویتی نسل جوان، توسعه سواد دیجیتال، بازسازی ساختار خانواده و بازتعریف جایگاه فرهنگ ایرانی را از جمله راهکارهای کلیدی برشمرد.

محکی در ادامه تحلیل آسیب‌ های فضای مجازی، بر ضرورت گذار از نگاه «کاربر منفعل» به «کاربر آگاه» و تقویت زیرساخت‌ های آموزشی و فرهنگی برای محافظت از نسل جوان تأکید کرد.

وی همچنین بر ضرورت توسعه «سواد رسانه‌ ای»، «سواد اطلاعاتی» و به‌ ویژه «سواد الگوریتمی» تأکید کرد و گفت:با توجه به اینکه الگوریتم‌ ها امروزه به جای انسان، سبک زندگی و الگوهای رفتاری کاربران را هدایت می‌ کنند، عدم برخورداری از این سواد، جوانان را در معرض آسیب‌ های جبران‌ ناپذیری قرار می‌دهد.

محکی ادامه داد: همچنین، پدیده «ترولینگ» و حملات سایبری که هدف آن‌ ها تخریب شخصیت و کاهش اعتماد به‌ نفس جوانان است، به عنوان یکی از تهدیدات جدی شناسایی شده است. در این زمینه، گذار از سطح «کاربر ساده» به «کاربر آگاه» که قدرت تحلیل بازخوردهای مجازی را دارد، ضروری است.

بازگشت به ارزش‌ های درونی و تغییر نقش خانواده

این پژوهشگر علوم ارتباطات تاکید کرد: آموزش‌های رسمی و غیررسمی باید بر تقویت شخصیت فردی متمرکز شوند تا جوانان به جای وابستگی به واکنش‌ های مجازی، بر توانمندی‌ های خود تکیه کنند.

محکی خاطرنشان کرد: در این میان، خانواده اولین سنگر دفاعی است و خانواده‌ ها باید از رویکرد «کنترل‌ گرانه» به سمت رویکرد «گفتگو‌محور» حرکت کنند. ایجاد تعادل میان حضور در فضای واقعی و مجازی و همراهی والدین با تجربه‌ های دیجیتال فرزندان، از جمله راهکارهای پیشنهادی برای جلوگیری از انزوای دیجیتال و آسیب‌های روانی است.

احیا و بازنمایی تمدن کهن ایرانی در فضای مدرن

محکی در بخش پایانی، بر ضرورت «زیست‌ پذیر کردن هویت ایرانی» در فضای دیجیتال تأکید کرد و اظهار داشت: کارشناسان بر این باورند که تمدن غنی ایران، از دوران تمدن‌ های کهن مانند جیرفت و شهر سوخته تا دوران‌ های تاریخی، نیازمند بازنمایی قدرتمند در رسانه‌ ها و شبکه‌ های اجتماعی است.

وی افزود: عدم بازنمایی صحیح افتخارات تاریخی و تمدنی ایران در فیلم‌ ها، سریال‌ ها و پلتفرم‌ های دیجیتال، باعث شده است که جوانان نسبت به ریشه‌ های خود احساس بیگانگی کنند.بنابراین تقویت حضور هنرمندان در عرصه‌ های نمایشی و دیجیتال، برای مقابله با مقایسه‌ های کاذب و تقویت عزت نفس ملی، از اهمیت بالایی برخوردار است.