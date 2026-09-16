به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، همزمان با دویستمین شب از حماسه‌آفرینی ملت در تجمعات تجدید بیعت مردم با رهبر معظم انقلاب امام سیدمجتبی خامنه‌ای و خون‌خواهی رهبر شهید روایتی از جنس حماسه و ایستادگی را سرودند.

دویست شب از میدان‌داری و حماسه‌آفرینی مردم آذربایجان شرقی در تجمعات شب‌های اقتدار می‌گذرد. الگویی تمام‌عیار از میهن‌پرستی که آغاز و اعلانش از گلدسته‌های مساجد و تداوم و استمرارش با حضور یکپارچه مردم این خطه از میهنمان محقق شد و اولین پرچمداران در حمایت از آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شدند و این داستانی دنباله‌دار است.

مردم مومن و انقلابی آذربایجان شرقی با حضور دشمن‌شکن خود در خیابان، بر لزوم انتقام خون رهبر شهید انقلاب و مبارزه بی امان با آمریکای جهانخوار و رژیم صهیونیستی غاصب و مقابله با منافقان و نفوذی‌های دشمن در داخل کشور تاکید کردند.

سنگربانان میدانها و خیابانها در شهرهای مختلف استان توجه بیش از پیش مسئولان را به تامین معیشت جامعه و پاسداشت حجاب و عفاف و مقابله با هرگونه مظاهر بی‌حجابی و برهنه‌گرایی که توطئه دشمنان این مرز و بوم است خواستار شدند.