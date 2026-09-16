به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی؛ سرپرست حفاظت محیط‌زیست شهرستان چهاربرج از جمع‌آوری ادوات صید غیرمجاز در جریان گشت و کنترل محیط‌بانان در محدوده رودخانه زرینه خبر داد.

عبدالله حاجوی گفت: در جریان گشت و کنترل مشترک محیط‌بانان شهرستان‌های چهاربرج و میاندوآب در محدوده رودخانه زرینه، تعدادی ادوات مورد استفاده برای صید غیرمجاز جمع‌آوری و از ادامه فعالیت متخلفان جلوگیری شد.

وی افزود: گشت و پایش مناطق تحت مدیریت به‌صورت مستمر انجام می‌شود و برخورد با تخلفات شکار و صید و جمع‌آوری ادوات غیرمجاز، از محورهای مهم فعالیت محیط‌بانان در راستای حفاظت از منابع طبیعی و حیات‌وحش منطقه است.