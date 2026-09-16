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سرپرست حفاظت محیط زیست شهرستان چهاربرج از جمعآوری ادوات صید غیرمجاز در جریان گشت محیطبانان در محدوده رودخانه زرینه رود خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی؛ سرپرست حفاظت محیطزیست شهرستان چهاربرج از جمعآوری ادوات صید غیرمجاز در جریان گشت و کنترل محیطبانان در محدوده رودخانه زرینه خبر داد.
عبدالله حاجوی گفت: در جریان گشت و کنترل مشترک محیطبانان شهرستانهای چهاربرج و میاندوآب در محدوده رودخانه زرینه، تعدادی ادوات مورد استفاده برای صید غیرمجاز جمعآوری و از ادامه فعالیت متخلفان جلوگیری شد.
وی افزود: گشت و پایش مناطق تحت مدیریت بهصورت مستمر انجام میشود و برخورد با تخلفات شکار و صید و جمعآوری ادوات غیرمجاز، از محورهای مهم فعالیت محیطبانان در راستای حفاظت از منابع طبیعی و حیاتوحش منطقه است.