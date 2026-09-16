نماینده مردم مشهد در مجلس بر ضرورت بازگشت اعتماد حاکمیت به نسل جوان و اصلاح ساختارهای مدیریتی در حوزه جوانان برای مقابله با دشمن تأکید کرد.

دومین پیش‌ نشست همایش بین‌ المللی «دکترین تربیت نسل تمدن‌ ساز» در مشهد با استناد به آموزه‌ های دینی و پیام‌ های انقلاب، بر جایگاه محوری «جوانان» به عنوان مرکز نوآوری، خلاقیت و اراده برای تحقق اهداف انقلاب اسلامی تأکید ورزید. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی امروز دربا استناد به آموزه‌ های دینی و پیام‌ های انقلاب، بر جایگاه محوری «جوانان» به عنوان مرکز نوآوری، خلاقیت و اراده برای تحقق اهداف انقلاب اسلامی تأکید ورزید.

حجت‌ الاسلام والمسلمین اخلاقی با اشاره به پیش رو بودن هفته دفاع مقدس، خاطرنشان کرد که اعتماد به نسل جوان و نوجوان، اصلی‌ ترین عامل پیروزی در دوران جنگ هشت ساله بود و اکثریت فرماندهان در جبهه‌ های عملیاتی، جوانانی در بازه سنی ۲۰ تا ۲۵ سال بودند.

وی با هشدار درباره وضعیت کنونی، اظهار داشت: «در چهل سال نخست انقلاب، اعتماد ویژه‌ ای میان حاکمیت و جوانان وجود داشت، اما در ۴۰ سال دوم، نوعی بی‌ توجهی به این نسل شکل گرفته است که این امر باعث ایجاد خلأهایی شده که دشمن در جریان اغتشاشات اخیر، سعی در بهره‌ برداری از آن داشته است.»

اخلاقی افزود که دشمن با هدف ایجاد شکاف میان ملت و حاکمیت، تلاش می‌ کند سنگرهای جوانان را هدف قرار دهد.

نقد عملکرد وزارت ورزش و جوانان و غفلت از ماموریت‌ های قانونی

حجت‌ الاسلام والمسلمین اخلاقی در بخش دیگری از سخنان خود به نقد ساختار فعلی «وزارت ورزش و جوانان» پرداخت و گفت: «اگرچه قانونگذار در هنگام تأسیس این وزارتخانه، توجه ویژه‌ ای به بخش جوانان داشته و نیمی از ظرفیت و ماموریت‌ های آن را به حوزه جوانان اختصاص داده است، اما در عمل، مدیران تمرکز اصلی خود را تنها بر حوزه ورزش معطوف کرده‌ اند.»