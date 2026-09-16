تأکید نماینده مشهد بر ضرورت بازگشت اعتماد حاکمیت به نسل جوان
نماینده مردم مشهد در مجلس بر ضرورت بازگشت اعتماد حاکمیت به نسل جوان و اصلاح ساختارهای مدیریتی در حوزه جوانان برای مقابله با دشمن تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی امروز در دومین پیش نشست همایش بین المللی «دکترین تربیت نسل تمدن ساز» در مشهد
با استناد به آموزه های دینی و پیام های انقلاب، بر جایگاه محوری «جوانان» به عنوان مرکز نوآوری، خلاقیت و اراده برای تحقق اهداف انقلاب اسلامی تأکید ورزید.
حجت الاسلام والمسلمین اخلاقی با اشاره به پیش رو بودن هفته دفاع مقدس، خاطرنشان کرد که اعتماد به نسل جوان و نوجوان، اصلی ترین عامل پیروزی در دوران جنگ هشت ساله بود و اکثریت فرماندهان در جبهه های عملیاتی، جوانانی در بازه سنی ۲۰ تا ۲۵ سال بودند.
وی با هشدار درباره وضعیت کنونی، اظهار داشت: «در چهل سال نخست انقلاب، اعتماد ویژه ای میان حاکمیت و جوانان وجود داشت، اما در ۴۰ سال دوم، نوعی بی توجهی به این نسل شکل گرفته است که این امر باعث ایجاد خلأهایی شده که دشمن در جریان اغتشاشات اخیر، سعی در بهره برداری از آن داشته است.»
اخلاقی افزود که دشمن با هدف ایجاد شکاف میان ملت و حاکمیت، تلاش می کند سنگرهای جوانان را هدف قرار دهد.
نقد عملکرد وزارت ورزش و جوانان و غفلت از ماموریت های قانونی
حجت الاسلام والمسلمین اخلاقی در بخش دیگری از سخنان خود به نقد ساختار فعلی «وزارت ورزش و جوانان» پرداخت و گفت: «اگرچه قانونگذار در هنگام تأسیس این وزارتخانه، توجه ویژه ای به بخش جوانان داشته و نیمی از ظرفیت و ماموریت های آن را به حوزه جوانان اختصاص داده است، اما در عمل، مدیران تمرکز اصلی خود را تنها بر حوزه ورزش معطوف کرده اند.»
وی با انتقاد از وضعیت فعلی این وزارتخانه اظهار داشت: «در حال حاضر بخش جوانان در این وزارتخانه بسیار نحیف و ضعیف عمل می کند. ترکیب نام «ورزش و جوانان» باعث شده است که به دلیل وزن بیشتر و تقاضای بالاتر حوزه ورزش، از بخش جوانان غفلت شود. این آسیب ساختاری ناشی از این است که مدیریت ها بیشتر بر جنبه های ورزشی تمرکز دارند و وزن معاونت جوانان در کف میدان، بسیار کمتر از آنچه در قانون آمده است.»
نماینده مشهد در پایان سخنان خود، بر ضرورت بازسازی منابع انسانی و توجه ویژه به جوانان به عنوان آینده انقلاب تأکید کرد و خواستار انجام کارهای ستادی و محوری در حوزه جوانان، فراتر از فعالیت های صرفا ورزشی شد.
دومین پیش نشست بین المللی «دکترین تربیت نسل تمدن ساز» در مشهد
دومین پیش نشست همایش بین المللی «دکترین تربیت نسل تمدن ساز؛ با هدف بررسی ابعاد فرهنگی، اجتماعی و تربیتی پرورش نسل آینده و با همکاری مجمع علمی اندیشمندان آزادخواه جهان و مؤسسه آموزش عالی فردوس برگزار شد.
استادان و صاحب نظران در این پیش نشست به بررسی چالش ها و راهکارهای تربیت نسل تمدن ساز در جوامع اسلامی پرداختند.
ارائه چندین مقاله تخصصی در حوزه های مختلف و بررسی مباحث «کودک، رنج و مسئولیت انسانی»، «بعثت هنرمندان از منظر مبانی انقلاب اسلامی»، «رسالت فرهنگی و اجتماعی مجلس در خصوص جوانان» و همچنین «جوانان و هویت یابی در عصر دیجیتال» از جمله محورهای اصلی این نشست بود.
در این نشست، دکتر جلیلی، رئیس مؤسسه آموزش عالی فردوس و دکتر شرف الدین شیرازی، دبیرکل مجمع علمی اندیشمندان آزادی خواه جهان، به تبیین اهداف و فلسفه برگزاری این همایش پرداختند.
همچنین دکتر شمشیرگران، دکتر عسکری، دکتر اخلاقی و دکتر علی اصغر محکی در قالب ارائه های تخصصی، ابعاد مختلف این دکترین تربیتی را مورد تحلیل قرار دادند.
در بخش پایانی این نشست از اثر «حماسه جشن خون شهدای میناب» رونمایی شد.
این رویداد امروز چهارشنبه ۲۵ شهریورماه، در سالن جلسات ساختمان شماره ۲ مؤسسه آموزش عالی فردوس در مشهد برگزار شد.