وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به کشف آثار ۹ هزار ساله در ملکان، این شهرستان را ظرفیتی مهم برای توسعه گردشگری آذربایجان شرقی دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، صالحی‌امیری امشب در هشتمین جشنواره ملی انگور و دوشاب ملکان، با اشاره به پیشینه تاریخی این شهرستان اظهار کرد: آثار کشف‌شده در این منطقه با قدمت ۹ هزار سال، بخشی از تاریخ و تمدن این جغرافیا را به ثبت رسانده است.

وی با بیان اینکه ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری آذربایجان شرقی هنوز به‌طور کامل شناخته نشده است افزود: ملکان و دیگر مناطق استان ظرفیت‌های فراوانی برای تبدیل شدن به مقصد گردشگران داخلی و خارجی دارند.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بر ضرورت معرفی فرهنگ و هویت آذربایجان به نسل‌های آینده تأکید کرد و گفت: باید فرهنگ، تاریخ و تمدن این منطقه بیش از گذشته معرفی شود و در این زمینه تدوین کتابی مستقل درباره فرهنگ و هویت آذربایجان می‌تواند به شناخت بهتر نسل جوان از پیشینه این سرزمین کمک کند.

صالحی‌امیری توسعه زیرساخت‌های گردشگری را یکی از الزامات تبدیل آذربایجان شرقی به مقصد گردشگری عنوان کرد و ادامه داد: جغرافیای آذربایجان شرقی ظرفیت آن را دارد که به مقصد گردشگران از نقاط مختلف جهان تبدیل شود و برای تحقق این هدف باید زیرساخت‌های گردشگری استان توسعه یابد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های متنوع فرهنگی و تاریخی استان اظهار کرد: شعر، ادب، فرهنگ، تاریخ و سنت‌های آذربایجان شرقی باید بیش از گذشته به مردم ایران و گردشگران خارجی معرفی شود و شهر‌های مختلف استان می‌توانند از ظرفیت‌های خود برای توسعه گردشگری استفاده کنند.