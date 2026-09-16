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با حضور فرماندار میاندوآب مسائل و مشکلات مددجویان بهزیستی این شهرستان بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مسائل و مشکلات مددجویان تحت پوشش بهزیستی شهرستان میاندوآب در نشستی با حضور فرماندار شهرستان بررسی شد.
فرماندار شهرستان میاندوآب در این جلسه، حمایت از مددجویان و توجه به نیازهای آنان را از اولویتهای حوزه اجتماعی عنوان کرد.
رسول ملکی افزود: دستگاههای اجرایی و مجموعههای حمایتی باید با همافزایی و استفاده از ظرفیت خیرین، برای رفع مشکلات مددجویان و بهبود شرایط زندگی آنان تلاش کنند.
وی با اشاره به نیاز جامعه معلولان به خدمات و حمایتهای مختلف تصریح کرد: مناسبسازی فضاهای عمومی، دسترسی آسان به خدمات، اشتغال و تأمین نیازهای معیشتی و توانبخشی از جمله موضوعاتی است که باید با جدیت دنبال شود.